يونايتد وأرسنال.. قمة سلبية

دوليه

فشل مان يونايتد الثاني في البقاء في مطاردة الصدارة في الدوري الانكليزي بتعادله سلبًا امام مضيفه ارسنال، فيما عزز مانشستر سيتي صدارته بفوز صعب على ضيفه متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف للبرازيلي غابريال جيزوس في المرحلة الحادية والعشرين أول من أمس.

وفشل مان يونايتد في ابقاء الضغط على سيتي بتعادله سلبًا مع ارسنال على ملعب الامارات، كما فشل في الثأر من النادي اللندني الذي اسقطه على ملعبه بهدف نظيف على ملعب اولد ترافورد في المرحلة السابعة.

ودخل يونايتد الى اللقاء بعد خسارة مفاجئة بهدف نظيف في عقر داره امام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الاربعاء. وبقي يونايتد الطامح للقب اول منذ 2013 من دون اي فوز في الدوري ضد «الستة الكبار» هذا الموسم، حيث مني بخسارتين مقابل اربعة تعادلات كما لم ينجح في التسجيل من اللعب المفتوح في اي من تلك المباريات الست، مكتفيا بهدف وحيد من ركلة جزاء في الخسارة المدوية على ارضه امام توتنام 1-6 في المرحلة الرابعة.

اما ارسنال بقي من دون هزيمة للمباراة السابعة تواليا في الدوري رافعا رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن موقتا.

وقال النروجي اولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد «أنا راض عن الأداء. خرجنا بشباك نظيفة وحصلنا على فرص جيدة. على مهاجمينا ان يسجلوا مجددًا. هذه هي الخطوة المقبلة الآن».

فيما اعتبر مدافع ارسنال البرازيلي دافيد لويز «أنا محبط لأننا نحب الفوز. فعلنا كل ما في وسعنا. علينا ان نتحسن كل يوم، عليك ان تكون متواضعاً وتعترف بما عليك تحسينه».

وأجرى سولسكاير خمسة التغييرات على التشكيلة التي بدأت امام شيفيلد حيث عاد قلب الدفاع السويدي فيكتور لينديلوف بدل الهولندي اكسيل توانزيي الذي قدم مباراة سيئة، فيما دفع بالاوروغوياني ادينسون كافاني بدلا من الفرنسي انطوني مارسيال، الا ان الاخير دخل في الدقيقة 37 بعد اصابة لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

فيما عانى فريق المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا من غيابات بارزة لثلاثة من لاعبيه الاساسيين بسبب الاصابة هم المهاجم الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ والشاب المتألق بوكايو ساكا والمدافع الاسكتلندي كيران تييرني.

وفي المباراة الثانية رفع سيتي رصيده الى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه يونايتد.

وحقق سيتي انتصاره الثاني عشر على التوالي في جميع المسابقات للمرة الاولى في تاريخه وبقي من دون خسارة للمباراة التاسعة عشرة تواليًا منذ سقوطه امام توتنهام في نوفمبر الفائت.

وقال مدرب الفريس الإسباني بيب غوارديولا :”كانت مباراة صعبة. كنا نعرف ذلك. كان شعورًا رائعًا بعد 12 فوزًا متتاليًا. اللاعبون يركضون ويكافحون كالوحوش.. .شيفيلد خصم صعب. كل مرة نلعب ضدهم نعاني». وتابع «يظن الناس انه اذا فزنا بالمباراة السابقة 5-صفر، سنفوز بهذه 5-صفر. هذا هو العالم الحقيقي، لسنا في قصة خيالية... قلنا إن هذه المباراة ستكون من الاصعب في الموسم وكانت بالفعل”.فيما اكد جيزوس «قمنا بعملنا... بدأنا جيدًا ولكن تراجعنا قليلا. خلقوا الفرص ولكن عملنا جيدًا وفزنا بالمباراة».

ومنح المهاجم كالوم ويلسون جرعة معنويات لمدربه ستيف بروس عندما قاد نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط إلى فوز متأخر على مضيفه إيفرتون 2-0. وبفوزه الأول في عشر مباريات في الدوري، تنفس بروس الصعداء بعد حصد نقطته الـ22 في 21 مباراة، على بعد ثماني نقاط من منطقة الهبوط في المركز السادس عشر. في المقابل، بقي إيفرتون سابعا على بعد 3 نقاط من تشلسي وارسنال اللذين لعبا مباراة أكثر.

وعاد أستون فيلا الى سكة الانتصارات بعد سقوطه 3-2 امام بيرنلي منتصف الاسبوع، وذلك من بوابة مضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف.

