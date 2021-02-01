فوز إنتر وميلان يبقي الصدارة على حالها

دوليه

استعاد ميلان المتصدر توازنه بفوزه أول من أمس على مضيفه بولونيا 2-1 في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي، لكن الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود إنتر بقي نقطتين بفوز الأخير على ضيفه بينيفينتو 4-0. ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء مع بولونيا الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في المراحل الـ12 الأخيرة، على خلفية صفعتين مدويتين في ثلاثة أيام، حيث مني في المرحلة الماضية بخسارة ثانية للموسم على أرضه بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا، قبل أن يتبعها في منتصف الأسبوع بخروج من ربع نهائي الكأس على يد جاره إنتر 1-2.

ولحسن حظ النادي اللومباردي الساعي إلى لقبه الاول في الدوري منذ 2011، أن إنتر سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه اودينيزي في المرحلة الماضية، فبقي رجال بيولي في الصدارة بفارق نقطتين أمام رجال المدرب أنطونيو كونتي الذين عوضوا أول من أمس بفضل هدف بالنيران الصديقة من ريكاردو إمبروتا (7 خطأ في مرماه) وثلاثة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (57) والبلجيكي روميلو لوكاكو (67 و78) اللذين رفعا رصيديهما الى 10 و14 هدفا في الدوري هذا الموسم على التوالي.

ورغم الطرد في لقاء شهد دخوله في مشادة مع زميله السابق في مان يونايتد الإنكليزي لوكاكو نهاية الشوط الأول، شارك إبراهيموفيتش في اللقاء بما ان الإيقاف ينطبق على مسابقة الكأس فقط، وتواصلت متاعبه بعدما أهدر ركلة جزاء ضد بولونيا لكن لحسن حظه كان الكرواتي أنتي ريبيتش في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك.

وحسم ميلان بشكل كبير النقاط الثلاث في بداية الشوط الثاني حين احتسبت له ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد داخل المنطقة المحرمة على المدافع الفرنسي المالي الأصل آداما سوماورو، لكن إبراهيموفيتش تركها هذه المرة للعاجي فرانك كيسييه تجنبا لاهدار ركلة جزاء رابعة له هذا الموسم، فنجح الأخير في ترجمتها إلى هدف ثان (55).

وعلى «لويجي فيراريس»، تحضر يوفنتوس حامل اللقب جيدا لما ينتظره من اختبارات صعبة من الآن وحتى مباراته ضد بورتو البرتغالي في 17 الشهر المقبل ضمن ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعودته من ملعب سمبدوريا بالانتصار 2-0.

ويدين يوفنتوس بفوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم الى الوافد الجديد فيديريكو كييزا والبديل الويلزي آرون رامسي، إذ افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 20، وأضاف الثاني هدف التعزيز في الوقت بدل الضائع بعد ثماني دقائق على دخوله إثر تمريرة من الكولومبي خوان كوادرادو (1+90).

