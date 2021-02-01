بيتوني: هزيمة ريال قاسية

دوليه

أقر مساعد مدرب ريال مدريد الفرنسي دافيد بيتوني الذي يقود الفريق بدلا من مواطنه مدرب الفريق زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا، بأن الهزيمة أمام ليفانتي أول من أمس 1-2 ضمن الدوري الاسباني، قاسية ومؤلمة. وقال بيتوني: «هزيمة قاسية، مؤلمة. في غرفة الملابس، رأيت الحزن على اللاعبين لكن مع رغبة بالقتال حتى النهاية (نهاية الموسم). المدريديون يواصلون إيمانهم بفريقهم». واعتبر أن «الفوز بالألقاب في الحمض النووي لهذا الفريق».

وبعد تعادلين في ثلاث مراحل وخروج من نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ثم الدور الـ32 لمسابقة الكأس على يد فريق من الدرجة الثالثة، استعاد ريال مدريد توازنه في المرحلة الماضية بفوزه الكبير على مضيفه ألافيس 4-1، لكنه عاد وانتكس أول من أمس على ملعب «الفريدو دي ستيفانو»، ما يفتح الباب أمام أتلتيكو ليخطو خطوة هامة نحو إزاحة جاره عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014.

ومن دون سيرخيو راموس، داني كارفخال، البرازيلي رودريغو، لوكاس فاسكيس والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للإصابة، وناتشو والمدرب زين ، مني ريال بهزيمته الرابعة للموسم وبات مهددا حتى بمنافسة شرسة على التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت البداية كارثية على ريال، إذ اضطر لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 9 بعد طرد البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب اعاقته سيرخيو ليون حين كان الأخير في طريقه للانفراد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وعلق بيتوني على الطرد «عندما طرد ميليتاو، كان الرد الفعل الأول بالنسبة لي أن أدخل قلب دفاع إضافي. لكن بعدها تخليت عن الفكرة بعد التحدث مع المدرب (زيدان). لقد قررنا أن إدخال فيكتور (شوست) واخراج لاعب وسط ليس بالخيار الجيد، لذا أبقينا على كاسي (كاسيميرو) ليشغل مركز قلب الدفاع وأبقينا على الثنائي (الألماني توني) كروس و(الكرواتي لوكا) مودريتش في وسط الملعب». ورأى «أعتقد أنه كان القرار الأصح، الأفضل».

وواصل إشبيلية عروضه القوية وبات ثالثًا موقتًا بفارق نقطة خلف ريال الثاني، وذلك بفوزه على مضيفه إيبار 2-0.ورفع اشبيلية رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث.

