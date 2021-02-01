بايرن اكتسح هوفنهايم

دوليه

حقق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على ضيفه هوفنهايم 4-1 أول من امس في الجولة 19 من الدوري الألماني. وسجل جيروم بواتينغ (32)، توماس مولر (43)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (57) وسيرج غنابري (63) أهداف أصحاب الأرض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد (44). ورفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده إلى 45 نقطة. وخاض فريق المدرب هانزي فليك المباراة بغياب لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز لإصابتهما بفيروس كورونا. وافتتح ألابا التسجيل (32). وضاعف العملاق البافاري تقدمه عبر مولر (43). إلا أن سرعان ما قلص هوفنهايم الفارق (44). ودخل هوفنهايم المباراة بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يعادل النتيجة، قبل أن يعزز بايرن تقدمه عبر هدافه وأفضل لاعب في العالم عام 2020 ليفاندوفسكي عندما (57). وسجل بايرن الرابع عندما مرر كومان الكرة إلى غنابري غير المراقب داخل المنطقة سددها زاحفة في المرمى (63). وعوّض بوروسيا دورتموند تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي. وفي باقي المواجهات، انتصر لايبزيغ على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر كما حقق أينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-1 وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه أونيون برلين 1-1. كما تعادل فيردر بريمن 1-1 مع ضيفه شالكه.