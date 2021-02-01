أزمة «كورونا» المزمنة

آراء

لا نعلم كم موجة من «كورونا» في نسخها الاصلية والمتحورة سوف تصيب العالم، فعلى الرغم من تنافس دول العالم في اللقاحات وبداية عمليات التطعيم، لاتزال عملية الحصانة المجتمعية بعيدة كل البعد عن التصدي لتبعات الجائحة، العالم الغربي يغلق أبوابه مرة ثانية، والحظر الكلي ينتشر في ربوع العديد من الدول العالمية، وفي ظل هذه الظروف تسعى دول العالم إلى إجراء عمليات تلقيح واسعة لاحتواء فيروس «كورونا»، وتحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما تواصل بعض الدول فرض سياسات الإغلاق مع ارتفاع الإصابات.

وأصيب أكثر من 97 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و105 آلاف و808. وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 ملايين إصابة بكوفيد-19، في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف وفاة. كما بلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 25 مليونا و583 ألفا و190 إصابة، لتكون الدولة الأولى عالميا في تفشي الوباء، بينما بلغت أعداد الوفيات فيها 427 ألفا و795. كما أن فرنسا واسبانيا والصين تستعد لاغلاق شامل، الجميع يتساءل في ذهول ما جدوى اللقاح؟ وما تأثير «كورونا» المتحور؟ وما السبل للعودة للحياة التي حطمها «كورونا»؟

أسئلة عديدة تجتاح المخيلة، لكن الأكيد أن العالم ما زال يترنح تحت ضربات الجائحة صحياً واقتصادياً وسياسياً، وما زالت مستشفيات العالم، تضج بأنين المصابين بكوفيد-19، وآلامهم الموجعة بتشنجاتهم، بين تشبثهم بالحياة وخوفهم من مفارقتها. وما زال بعض مواطني الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، يعارضون بشدة لبس «الكمامة». وهناك من يرى في كل ما جري ويجري وجهاً من وجوه «مؤامرة عالمية» للسيطرة على اقتصاد العالم، وأنها كشفت بعضاً من صراع حول تسيد زعامة العالم، بين واشنطن وبكين. لكن ما هو ثابت؛ هو أن «كورونا» اجتاح العالم، ومس ولعب وعبث وخرب عيش البشر، وأنه ترك ندبة عميقة على روح تفكيرهم ومسلكهم، هذه الندبة التي ستبقى كأثر بارز في التاريخ البشري.

والله من وراء القصد.

