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وجهة نظر

المركزية أساس مشاكل الدولة!

حامد السيف
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الإثنين 01 فبراير 2021

لاشك أن الكويت تطبق نظام المركزية في ادارة البلد بحيث يجب على المواطن ان يتعامل مع مؤسسات الدولة في اماكن حكومية محددة مهما كان موقع سكنه أو منطقته أو محافظته، ما يخلق الازدحام المروري في مناطق محددة في العاصمة وتأخر المعاملات لتركزها في نفس الاماكن، ما يخلق التذمر لدى المواطن من حيث الوصول لتلك المناطق وفترة ترك عمله الاصلي لتخليص معاملاته، وهنا تحصل الفوضى في صعوبة الأداء والرقابة على الانجاز كما يكثر التذمر من الطرفين من المواطنين اصحاب المعاملات والموظفين الذين يخلصون تلك المعاملات. فكيف نتخلص من تلك المشكلة المزمنة؟ وما الحل؟ الحل العملي للدولة في اللامركزية في ادارة البلد. بحيث تقسم البلد حسب المحافظات الست، ويكون لكل محافظة كامل عملها من ميزانياتها ومدارسها ومستشفياتها وبلدياتها وسجلها العقاري ومجلسها المحلي لادارتها، وهنا نحقق المطلوب من حيث عوامل عدة منها تقليل الازدحام المروري في شوارع العاصمة وخلق التنافس بين المحافظات في الاداء ويكون اهل المحافظة هم من يديرونها لمصلحتهم والحرص على تقدمها وبروزها بين المحافظات. وهنا يكون الفارق بين اللامركزية والمركزية في الأداء، اما دور الحكومة المركزية، فهي لها جميع الوزارات السيادية والرقابة على سير العمل في جميع المحافظات وتحسين عملها. ان اللامركزية في الادارة هي الحل لجميع مشاكل البلد الحالية والمستمرة في معاناة المواطنين لذلك يجب التفكير بجدية لتحقيق ذلك لما فيه مصلحة المواطن والوطن على كل المستويات. ان ذلك امر مهم وضروري لما فيه خير وراحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.


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