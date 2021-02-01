شبرة الرّقة!

آراء

ابتهج المزارعون قبل حوالي أسبوعين بافتتاح شبرة الرقة للخضار والفواكه، واعتبروها احدى اهم خطوات التشجيع لهم.

وبعد ايام قليلة من تشغيلها وتحديدا في 16-1-2021 زرتها لأرى بعيني التطورات الحديثة في هذا المجال، لكنني صدمت بما رأيت.

فأولاً: أرضية الشبرة قديمة. فقد تم انشاؤها مع انشاء الشبرة قبل 30 عاما، ولم يتم عمل أي صيانة لممراتها الضيقة؛ فتكاثرت فيها الحفر التي تشكّل خطورة حقيقية على المشاة!

وثانيا: الشبرة بوضعها الحالي، بؤرة للأمراض والجراثيم، ولا تتوافق مع ابسط الاشتراطات الصحية المحلية والعالمية.

والعجيب في الأمر ان بلدية الكويت كانت قد اغلقت شبرة الوفرة بسبب قلة النظافة العامة وعدم تكييفها، في حين سمحت بتشغيل شبرة الرقة للخضار والفواكه بلا تكييف!

وللعلم؛ فان شبرة الرقة تحتوي على خضار وفاكهة وبيض طازج يجب حفظها في مكان مكيف بدرجة 18 درجة مئوية للخضار والفاكهة، و5 درجات للبيض.

وثالثا،ً غطاء شبرة الرقة عبارة عن الواح حديد بدون اي عازل، مما يعني ان ارتفاع درجة الحرارة صيفا الى 50 درجة مئوية سيسبب دمار المحاصيل الزراعية والبيض المعروضة فيها.

ان بقاء شبرة الرقة بهذا الحال هو بمثابة عودة الى شبرة الشويخ سيئة السمعة من حيث النظافة والنظام وتلف الخضروات والفاكهة والبيض، وأستغرب من قيام هيئة الزراعة بتسليم شبرة الرقة لاتحاد المزارعين بدون مطابقة الاشتراطات الصحية لتداول الأغذية!

أما بالنسبة للحل، فأنصح «هيئة الزراعة» بغلق شبرة الرقة فوراً واعادة تشييدها او تطويرها لتطابق مواصفات شبرة «الوفرة» الحديثة المكيفة بالكامل والمجهزة بالأجهزة ومعدات النقل الآلية، وعندئذٍ، فقط، يمكن تسليمها لاتحاد المزارعين وذلك توخيا للسلامة العامة.

وختاما: المزارع الكويتي يستحق كل الدعم والمساندة نظرا للمشاكل الجمة التي يواجهها في الزراعة والتسويق حتى لا يتسبب ذلك في تراجع الانتاج الزراعي وعزوف العديد من مزارعي الوفرة والعبدلي عن الانتاج، وهذا ليس في مصلحة المستهلك ولا الاقتصاد الوطني والمنتج الكويتي الوطني يجب ان يقدم بأفضل عرض للمستهلكين.

