الإدارة النزيهة الفاعلة في حديث سمو الرئيس

آراء

اجتمع مؤخرا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في لقاء دام أكثر من ساعتين، أكد من خلاله على المرحلة الحرجة التي نعيشها، وشخص الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تشخيصا دقيقا، حاز على اعجاب الحاضرين الذين شهدوا له بالمقدرة والسمعة الحسنة وثوبه الأبيض الفضفاض . ولم يكتف سموه بتشخيص المشاكل الراهنة وانما قدم مقترحاته أيضا في كيفية علاجها، وأجاب على أسئلة رؤساء الصحف بكل اقتدار وهدوء وثقة بالنفس، مهتديا بقول الامام الحسن بن علي رضي الله عنهما: «خير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيمل».

ان أكثر ما استوقفني في حديث سموه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية هو قوله بأن الاصلاح سيبدأ من البيت الحكومي، وأن تنفيذ ما لدينا من قوانين ولوائح وقرارات سارية هي مسألة في غاية الأهمية حاليا!! فالرجل الذي يبدأ باصلاح ذاته قبل أن يهم باصلاح الآخرين، يبث الصدق والجدية في حديثه، وعندما يشير سموه الى أم المشاكل في حديثه المتمثلة بسوء الادارة والفساد الاداري المستشري في البلاد فهو يعكس لنا نيته الصادقة في الاصلاح، لأنها حقا هي المصدر الرئيسي لمشاكلنا، فاذا نجحنا بايجاد الادارة النزيهة الفاعلة المخلصة، سنستطيع حتما القضاء على الفساد والمفسدين!

ولكن يا سمو الرئيس كيف تأتي بهذه الادارة النزيهة الفاعلة الينا؟ ومن أين نحصل عليها؟ فهل نستطيع فعلا التخلص من المرض المزمن المنعوت بالواسطة الظالمة وتعيينات الباراشوتات؟ وهل بامكاننا التخلص من عبارة «هذا ولدنا»؟ وماذا عن مرض الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية والعائلية المنتشر في الجسد الاداري وفي الهيكل الوظيفي للدولة؟ وكم من الوقت نحتاجه لاعادة التركيبة الادارية قبل التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين وجعلها تصل الى النسبة المئوية التي ذكرتموها في حديثكم القيم؟ وماذا عن الجهاز الاستشاري في البلاد المتخم بالوافدين رغم وجود الكفاءات من أبنائنا المخلصين؟ فهل يمكن التخلص منهم تدريجيا في المستقبل القريب ولاسيما بعد أن أدركنا بأن خطط التنمية لا يمكن أن تنجز في بلد غالبيته من الوافدين غير المستقرين في البلاد؟! وما ذكر ما هو الا غيض من فيض..!!

سمو الرئيس: الفتق واسع، ولكن وكما تفضلتم فبتعاونكم مع النواب في مجلس الأمة ومع جمعيات النفع العام ومع المؤسسات السياسية والاقتصادية في الدولة ومع كل خبير ومتخصص وعليم، ستكونون بإذن الله قادرين على رتق الفتق وخلق الادارة النزيهة الفاعلة المنفذة للقانون بكل حزم وبمسطرة واحدة على الجميع، على القوي قبل الضعيف وعلى الغني قبل الفقير . اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد.

