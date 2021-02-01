آراء

لطفك يارب وسترك من العنف الذي يسود الآن بين الناس، صغارا وكبارا، نساء ورجالا في معظم بلاد العالم.

شخصيا ؛ يمكنني أن أستوعب دواعي العنف في مجتمع فقير يائس لكن لا يمكنني أن أستوعبه أو أبرره في مجتمع غني ثري.

الأمر جد خطير ويدعو باحثي العلم والمعرفة لدراسة ظاهرة العنف في البلاد أسبابها ونتائجها وسبل علاجها.

لماذا يسود العنف أرجاء البلاد: اختلاس، سرقة، تحرش، اغتصاب، هروب، طلاق، تفجيرات، سب، قذف، ضرب، اعتداء، شجار، قتل، مخالفات في الشوارع والمزارع والمحال والمطاعم والمعارض والمتاجر وحتى في المنازل والبيوت والمدارس والمستشفيات!

تجاوزات كثيرة وعديدة نرى ونسمع ونقرأ عنها صبيحة كل يوم! وما خفي أعظم!

هل سبب ذلك الجشع والمال أم المخدرات أم الخمر أم النساء أم الجهل أم العناد أم المرض ام العنصرية أم نقص الدِين أم نقص الأخلاق والقيم أم الواسطة والمحسوبية أم ضمان الافلات من العقاب أم الفجور أم سوء التربية أم غياب القدوة الصالحة أم غياب الردع والعقاب والجزاء العادل أم انتشار الظاهرة الترامبية في العالم؟!

أو كل ما سبق؟!

لماذا الشجار والعراك والخصام في السر والعلن حتى بين أفراد العائلة الواحدة لماذا العنف حتى في بعض المخافر ومراكز الأمن؟!

لماذا التنمر والعصبية والتهجم في مكاتب ودوائر العمل العامة والخاصة؟!

لماذا التجهم والتعالي وشوفة النفس العاطلة والغرور والتيه على خلق الله من القوي على الضعيف ومن المسؤول على السائل ومن صاحب العمل على العامل؟!

بل لماذا التهديد والوعيد وممارسة الارهاب بالمطاردة بالسيارات والسب والقذف بين الفينة والأخرى؟!

لماذا التآمر والاعتداء على الفقارى والغلابة والمساكين وابن السبيل والأرزقية وتهديدهم بقطع أرزاقهم؟!

لماذا الكسل والبلادة والضياع بين الشباب؟!

لماذا مجازاة الفاجر أو الفاجرة ومجاراة الطاغية ومهادنة المستقوي والخوف من الباغي الظالم والمتجبر؟!

والسكوت على المفتري والتغطية على المزور والغشاش والمخادع؟!

أين تربية الآباء وحنان الأمهات وتقويم المدرسين أين دور رجال المساجد ودكاترة الجامعات في تكوين جيل واعٍ مستنير قادر على تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ؟!

وأين وأين؟!

لا بد من معرفة الأسباب بدراسة ظاهرة العنف السائد في كل بلد من وجهائها المثقفين دراسة علمية بعيدة عن عواطف الحب والكراهية ثم وضع الحلول الناجعة لكل بلد وتنفيذها كاملة وبسرعة.

ظاهرة العنف أخطر ظاهرة في البلاد معظم البلاد وبين العباد معظم العباد في العالم!

اللهم قد بلغت.

اللهم فاشهد!

