الفارس لـ«النهار»: تأجيل اقتراض «البترول» عبر السندات

مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس أن مؤسسة البترول ارتأت تأجيل الاقتراض عبر إصدار سندات لحين الانتهاء من الاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة حول آلية سداد الأرباح السابقة المستحقة للدولة وتوزيع الأرباح المستقبلية. وأشار الوزير الفارس في رده على سؤال لـ النهار حول نية المؤسسة للاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، بالقول إن الاقتراض عن طريق إصدار السندات إحدى الأدوات التي تنظر إليها مؤسسة البترول تماشياً مع توجهات مجلس الوزراء. وأضاف الوزير أن خطوة الاقتراض عبر إصدار سندات أو أية أداة أخرى، ستتم بالتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بالتوقيت المناسب للدخول في سوق السندات بحيث لا تتعارض مع خطط الدولة في مجال إصدار السندات. ولفت الوزير الى أن المؤسسة بحاجة للاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، مبيناً أن جميع أدوات الاقتراض المتاحة تقوم مؤسسة البترول بتقييمها لاختيار الأنسب منها من حيث كلفتها وتوافرها وطبيعة المشاريع المزمع تمويلها.

