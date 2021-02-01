هكذا تؤمِّن الحكومة مستحقات واحتياجات المواطنين

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، أن الحكومة ضامنة رئيسة لرواتب الموظفين، وكذلك الدعومات المستحقة للمواطنين في الدولة، مهما قلت السيولة او تراجعت أسعار النفط، مشيرة إلى أن ضمان الرواتب والدعوم من قبل الحكومة هو «فرض عين» التزمت به حكومات الكويت، مهما اشتدت الأزمات أو تعاظمت.

فالحكومة مع تفشي فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط بشكل كبير وملحوظ منذ بداية مارس من العام الماضي، ومع ارتفاع تقديرات العجز في الميزانية لمستويات تاريخية لم يبلغها العجز المالي من قبل، بالغاً 15 مليار دينار وفق التقديرات الصادرة عن مراكز بحثية متخصصة، وتراجع الايرادات لمستويات قياسية مقابل مصروفات تجاوزت حاجز 22 مليار دينار، لم تتأخر عن صرف مستحقات موظفيها لتكون الكويت من بين أعلى الدول إنفاقاً على مواطنيها وقت الأزمة.

ومع الإعلان عن ميزانية 2021/2022، تعهدت الحكومة بعدم المساس بالرواتب والدعومات المدرجة في الميزانية والتي مثلت 71 بالمئة من إجمالي الإنفاق البالغ 23 مليار دينار مقابل ايرادات قدرها 10.9 مليارات دينار، وبعجز تقديري يتجاوز حاجز 12 مليار دينار.

وعلى الرغم من إعلان نفاد سيولة الاحتياطي العام للدولة، إلا أن الحكومة تضمن الرواتب والدعوم المستحقة للمواطنين من خلال 4 مصادر رئيسة أولها الايرادات النفطية وثانيها الودائع الحكومية وحساباتها لدى البنوك وثالثها سحب سيولة من الاستثمارات السائلة، ثم الإيرادات الداخلية غير النفطية وبعض الاحتياطات، بالشكل الذي يضمن ضمان سداد الرواتب وتأمين وصول الدعومات.

وتستهدف الحكومة من وراء دعم الرواتب والدعومات الحفاظ على رفاهية مواطنيها دون المساس بجيوب المواطنين والعمل على تأمين الحياة الكريمة لهم، دون خلل في التزاماتها تجاههم رغم التحديات الصعبة والأوضاع الحرجة التي تمر بها الميزانية.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة للمضي قدماً في خططها الإصلاحية مالياً وإدارياً وتحديداً ما يتعلق باختيار القياديين القادرين على إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن إعداد كشوف القياديين في العديد من الجهات، تمهيداً لفلترتها عبر عملية تقييم شاملة لأدائها خلال فترة توليها المنصب وتقييم درجة إنجازها.

ووفق المصادر، فإنه سيتم استبعاد غير القادرين على تحقيق الإنجازات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي تعثرت بسبب أخطاء في التنفيذ أو بسبب غياب التنسيق وتضارب القرارات فيما بين الجهات والتي أدت في مجموعها إلى تكبد المال العام خسائر فادحة على المدى الطويل.

ولفتت المصادر إلى أن الإصلاحات الإدارية المطلوب إنجازها لا تقل أهمية عن الإصلاحات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى قيادات قادرة على الانجاز على المدى الطويل.

