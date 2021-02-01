الكويت وبريطانيا تتشابهان في أزمة السيولة الخانقة

مال وأعمال

اختلاف كبير بين الاقتصاد البريطاني والكويتي من حيث حجم الفرص والتنوع الاقتصادي، فالكويت تعتمد على النفط في ايراداتها بنسبة تتجاوز 90 بالمئة، مقابل تنوع اقتصادي كبير يشهده الاقتصاد البريطاني في العديد من القطاعات على رأسها القطاعات التكنولوجية وسوق الأسهم، ناهيك عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها.

وفي المقابل، تتشابه بريطانيا والكويت في أزمة سيولة خانقة، دفعت بريطانيا لاستدانة مليار جنيه استرليني يومياً كدين داخلي، لحل أزمتها في صمت. ووفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فقد استعانت بريطانيا بحوالي 34.1 مليار جنيه استرليني من أموالها الداخلية، ومن المتوقع أن أن يصل الدين إلى 393.5 مليار جنيه استرليني عند انتهاء السنة المالية في مارس المقبل.

ويبلغ الدين الداخلي لبريطانيا 2.13 تريليون جنيه استرليني مما يرفع نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99.4 في المئة، كأكبر عبء للدين تشهده بريطانيا منذ ستينات القرن الماضي، ويشير أكبر الاقتصاديين في بريطانيا إلى أن وزارة الخزانة لن تتسامح في هذا العجز الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة الضرائب عام 2022، مشيرين إلى أن الحكومة ستفعل ما بوسعها في محاولة لتثبيت نسبة الدين، كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المئة في ديسمبر وطال العجز شركات القطاع الخاص الذي شهد انخفاضاً في الانتاج بسبب الإغلاق الثالث مع تفشي فيروس كورونا.

لذلك تحاول بريطانيا السيطرة على انهيار اقتصادها بالاقتراض، كونها تعيش أسوأ مرحلة من صدمة الوباء ومن ركود اقتصادي تاريخي.

وتتشابه تجربة الكويت مع التجربة البريطانية، في أن ميزانيتها تعيش وضعاً حرجاً وبالغ الصعوبة مع نفاذ سيولة الاحتياطي العام وبلوغ العجز المقدر في ميزانية 2021/2022 أكثر من 12 مليار دينار، مع ارتفاع وتيرة الانفاق لأكثر من 23 ملياراً، ما وضع صندوق الاحتياطي العام في وضع حرج للغاية. كما تتشابه الكويت مع بريطانيا في لجوءها للاقتراض عبر قانون الدين العام الذي يعاني تعثراً في تمريره من قبل مجلس الأمة، رغم التعديلات التي وضعتها الحكومة عليه وفقاً لملاحظات نواب المجلس والمتمثلة في آلية استخدام الدين وكيفية آلية سداده.

