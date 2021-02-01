أخبار السوق

مال وأعمال

«منتجع لندن»

قالت شركة أجوان الخليج العقارية إنه تمت الموافقة الأولية على قبول الطلب المُقدم من قبل شركة لندن للمنتجعات القابضة، التابعة للشركة، وذلك من أجل تطوير مشروع منتجع لندن. وقالت «أجوان» في بيان للبورصة، إن مشروع «منتجع لندن» تمتلك فيه الشركة، بشكل مباشر وغير مباشر، ما نسبته 9.5% تقريباً. وأوضحت أنه تم نشر خبر الموافقة على تطوير المشروع من خلال الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. وبينت «أجوان» أن أثر المعلومة الجوهرية السابقة على المركز المالي للشركة لا يمكن تحديده والطلب تحت الدراسة.

تسهيلات مصرفية

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية عن توقيع عقد زيادة تسهيلات مصرفية (قرض) مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 6 ملايين دينار (19.9 مليون دولار). وقالت «أرجان» في بيان للبورصة، إن القرض يستحق خلال مدة أقصاها 1 يوليو 2025، وبمعدل فائدة 2.5% فوق سعر الخصم المُعلن من قبل بنك الكويت المركزي. وأوضحت أن الغرض من تلك التسهيلات هو تغطية المصاريف التشغيلية للشركة. وذكرت أن أثر زيادة التسهيلات المصرفية سوف يظهر على التزامات الشركة طويلة الأجل ونتائج أعمالها خلال فترة استخدام القرض.

«دبي الأولى»

أظهرت البيانات المالية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري تراجع أرباح الشركة في العام الماضي بنسبة 75.6%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح العام الماضي 222.15 ألف دينار (735.41 ألف دولار)، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 910.74 آلاف دينار (3.02 ملايين دولار). وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال سنوات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى تداعيات الظروف الراهنة الناتجة عن تفشي وباء كورونا، والذي أثر سلباً على المجموعة وأعمالها ما نتج عنه انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية والعقارات بغرض المتاجرة، والموجودات المالية والأرصدة المدينة وحصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.