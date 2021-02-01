1.4 مليار دينار مكاسب البورصة في يناير

مال وأعمال

شهدت البورصة حالة من الانتعاش مع انتفاضة العديد من الأسهم الخاملة التابعة للمجاميع في السوق مع تدفق السيولة عليها وذلك بالتزامن مع الدخول القوي على الاسهم القيادية بقيادة «بيتك» و«زين».

واشار محللون الى ان السوق يشهد حاليا حالة من الفرز على الاسهم ومن سيعلن ارباح مثل «الوطني» و«بوبيان» سيكون هناك تركيز شرائي على الاسهم التابعة لهما، لافتين الى ان من سيعلن عن توزيع ارباح سيكون له الحظ الاكبر من سيولة السوق خلال الفترة المقبلة.

واوضح محللون ان كل المعطيات ايجابية رغم التخوفات من فيروس كورونا والحديث عن الفيروس الجديد وذلك في ظل ايجابية الاوضاع الاقتصادية بالاضافة الى ان هذا الاسبوع سيشهد انتقال الاسهم من السوق الرئيسي الاول ومن مؤشر 50 الى السوق الرئيس.

واضاف المحللون ان الوضع الاقتصادي ايجابي خلال الشهر الحالي لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 1.4 مليار دينار خلال شهر ديسمبر ليرتفع من 32.22 مليار دينار نهاية ديسمبر إلى 33.627 مليار دينار.

وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 4.2 في المئة عند مستوى 5780.03 نقطة مقارنة بإقفال نوفمبر الماضي عند 5546.04 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 234 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول بنهاية يناير 4.2 في المئة عند مستوى 6307.86 نقاط محققاً 256.8 نقطة مقارنة بإقفال ديسمبر الماضي عند مستوى 6051.07 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 4.1 في المئة من 4552.43 نقطة إلى 4741.43 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 189 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» نمواً شهرياً بنسبة 5.2 في المئة من 4636.35 نقطة إلى 4878.33 نقطة رابحاً 242 نقطة.

وحققت سيولة البورصة ارتفاعاً واضحاً خلال يناير بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 962.6 مليون دينار، مقارنة مع 922.18 مليون دينار في ديسمبر، وقفزت أحجام التداول الشهرية بنحو 45.1 في المئة من 4.877 مليارات سهم لتصل إلى 7.07 مليارات سهم، وبلغ عدد الصفقات 250.6 ألف صفقة بنمو بلغ 18.6 في المئة.

عادت البورصة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء بارتفاع جماعي لمؤشراتها في جلسة أمس مع ارتفاع واضح في السيولة وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليرتفع السوق الأول بمعدل 0.3 في المئة وبنحو 23.2 نقطة من 6284.66 نقطة إلى 6307.86 نقاط، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55 في المئة، وبنحو 32.1 نقطة من 5747.9 نقطة إلى 5780.03 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.09 في المئة وبنحو 51.2 نقطة ليرتفع من 4690.23 نقطة إلى 4741.43 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» صعوداً بنسبة 0.37 في المئة وبنحو 18.09 نقطة ليرتفع من 4860.24 نقطة إلى 4878.33 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بالارتفاع بقيمة 187 مليون دينار بنسبة 0.55 في المئة من 33.468 مليار دينار في جلسة الخميس، إلى 33.627 مليار دينار في جلسة أمس، وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 11.7 في المئة لتصل إلى 53.4 مليون دينار مقابل 47.8 مليون دينار في جلسة الخميس، في المقابل صعدت أحجام التداول بواقع 12.8 في المئة لتصل إلى 455.4 مليون سهم مقابل 403.4 ملايين سهم، وزادت الصفقات بنسبة 7.5 في المئة إلى 13 ألف صفقة.

