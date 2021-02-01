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مال وأعمال

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الإدارة الجديدة في «التأمينات» رفعت الإقبال على الخدمات الإلكترونية بنسبة %510 في 2020


أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نتائج الأداء التشغيلي والخدمي للمؤسسة لسنة 2020، ومنها أن سجلت النتيجة التنفيذية لبرنامج تطوير الخدمات الإلكترونية ارتفاعًا بنسبة 510% في الإقبال على هذا النوع من الخدمات، حيث رفع البرنامج عدد الخدمات الإلكترونية إلى 48 خدمة من أصل 59، وذلك بعد أن كانت أربع خدمات فقط في عام 2019.
وبهذه المناسبة قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: «لا شك بأن سنة 2020 شكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة للعديد من المؤسسات من حيث عمليات التشغيل وتقديم الخدمات، إلا أنه نجحت المؤسسة للتأمينات الاجتماعية -بفضل القائمين عليها من إداريين وموظفين- بتخطي الصعاب والمضي قدمًا في تطبيق برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية والذي مكن المؤسسة من تقديم أغلب خدماتها عن بعد وبنجاح. وحولنا من خلاله أكثر من 90% من الخدمات الدورية والمتكررة إلى خدمات إلكترونية. وعلاوةً على التحول النوعي الذي شهدته المؤسسة بإنجازها 66% من برنامج التطوير الرقمي للمؤسسة، حرصت التأمينات خلال السنة الماضية على تعزيز كوادرها الوظيفية، والاستثمار في بناء قدراتهم من خلال إطلاق برامج تأهيل الصفوف الثانية والثالثة من قياديي المؤسسة والذي تكلل بمنح 63 ترقية للموظفين وتعيين 34 موظفًا جديدًا ضمن كوادر المؤسسة الشابة، بما يواكب التوسع في الخدمات والرفع من كفاءتها.
وبدوره قال نائب المدير العام للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خالد الفضالة «لقد أولت المؤسسة بالغ الأهمية لتطوير الخدمات الالكترونية وتسريع التحول الرقمي في المؤسسة، وجسدت ذلك في ربطها أنظمة المؤسسة مع أنظمة 53 جهة أخرى لتمكين إنجاز المعاملات الإلكترونية بسرعة وموثوقية».
وأشار الفضالة بأن المؤسسة استقبلت ما يقارب 170,000 مراجع في المبنى الرئيس والفروع التابعة لها خلال النصف الثاني من سنة 2020. وعلى الرغم من تقليص ساعات العمل وأعداد الموظفين، امتثالًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأوضاع الصحية، إلا أن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها للمراجعين دون أي تأخير أو تقليص لعدد الخدمات.


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