57 مليون دينار أرباح «القرين»

مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 7.61 ملايين دينار (25.05 مليون دولار) خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من السنة المالية 2020/2021 مقابل 14.29 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة المعلنة مبلغ 7.45 فلوس بالمقارنة مع 9.38 فلوس خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الأرباح المجمعة ارتفاعاً بنسبة 4 بالمئة لتصل الى مبلغ 57.04 مليون دينار (187.79 مليون دولار) بالمقارنة مع مبلغ 54.71 مليون دينار (180.12 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي نتيجة تحسن نتائج الشـركة السعودية لمنتجات الالبان والأغذية (سدافكو)، وتجميع بيانات شركة جاسم للنقليات والمناولة (جاسم للنقليات) منذ بداية العام بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح «مازال الانخفاض يهيمن على اسواق قطاع البتروكيماويات وأسعار منتجاته ودورته السعرية، والذي زاد انتشار جائحة وباء كورونا المستجد من حدته، وهو ما لعب الدور الرئيسـي في انخفاض ارباحنا المعلنة نظراً لارتفاع تركيز محفظتنا الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات. ولكننا على ثقة بأن تنوّع هيكل استثمارات القرين سيقلل من تأثير هذه الازمة المزدوجة على نتائجنا المستقبلية، ويساعد الشـركة في التصدي لاضطرابات الأسواق المختلفة، كما ونعمل على الدوام على دراسة كل الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز اتزان محفظة القرين الصناعية، وتعظيم صالح المساهمين.» وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «جاءت الأرباح المحققة في ظل توقعاتنا، وعلى الرغم من استمرار تدهور أسعار المنتجات البتروكيماوية منذ بداية العام، واتساع أثر انتشار جائحة الوباء على الأسواق العالمية والمحلية.

