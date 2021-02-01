«بيتك» أطلق خدمة التحويل الخارجي الفوري إلى «بيتك - تركيا»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عن التشغيل الفعلي لخدمة التحويلات المالية الخارجية الفورية باستخدام شبكة RippleNet الى «بيتك- تركيا» خلال دقائق، في تأكيد جديد على التزام البنك بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية الرقمية FinTech ، لتحقيق أفضل خدمة للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية عصرية ومتميزة.

وأشار مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك»، خالد يوسف الشملان، الى ان خدمة التحويلات المالية الخارجية الفورية باستخدام شبكة RippleNet تأتي ضمن اطار حرص البنك على تلبية تطلعات العملاء الراغبين بتنفيذ تحويلات فورية الى تركيا لأغراض شخصية واستثمارية، مبينا انه بالانضمام الى شبكة RippleNet العالمية، يمكن للمؤسسات المالية تنفيذ عمليات تحويل فورية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة. وأضاف الشملان في تصريح صحافي، ان الخدمة تقدَّم لعملاء «بيتك» مجانا وفق أعلى معايير الأمان والدقة والسرعة، وهي متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل بنظامي التشغيل IOS وAndroid.

وقال ان خدمة «التحويل الخارجي الفوري» عبر شبكة Ripplenet تسهل على العميل اجراء التحويلات المالية عبر الحدود من خلال شبكة عالمية موثوقة واسعة الانتشار، بالاعتماد على تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، منوها بأن «بيتك» كان من أوائل البنوك الكويتية التي انضمت الى شبكة الريبل (RippleNet) بهدف تيسير إجراء التحويلات المالية الدولية الفورية.

وشدد على مواصلة الجهود في تعزيز ريادة «بيتك» في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، لافتا الى أن البنك كان سبّاقا في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية FinTech والخدمات المصرفية الرقمية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوت في العمليات التشغيلية، ومواصلة تبني الابتكار لطرح أفضل الخدمات للعملاء ضمن اعلى المعايير.

