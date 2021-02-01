الماجد: «لنكن على دراية».. حملة وطنية متكاملة

مال وأعمال

صرح رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أنه ادراكا من الاتحاد والبنوك الكويتية لدورهما المهم في اطار مسؤوليتهما المجتمعية تجاه عملاء القطاع المصرفي والمجتمع، وحرصا منهما على تعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية بهدف ضمان حقوق العملاء والحد من الآثار السلبية الناتجة عن عدم الدراية، فقد اطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة توعوية مصرفية موجهة لجمهور العملاء تحت شعار «لنكن على دراية».

وأضاف الماجد - خلال مؤتمر صحافي لاطلاق الحملة التوعوية المصرفية الموجهة لجمهور العملاء بعنوان «لنكن على دراية» والذي عقده بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف -أن الحملة التوعوية «لنكن على دراية» تأتي ضمن ما يستهدفه بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من خلق حملة وطنية متكاملة لتنفيذ أنشطة التثقيف المالي والمصرفي وضمان استدامتها ومواصلة نشر وتعميق الثقافة المالية والمصرفية المجتمعية في جميع القطاعات وتعزيزها بأفضل الممارسات. وتهدف الحملة التوعوية الى نشر الوعي بشأن المفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي، وتعزيز قدرة عملاء البنوك على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل، وتعزيز وعيهم بما عليهم اتخاذه من احتياطات لتجنب سوء استخدام المنتجات والخدمات المصرفية أو الاخلال بالتزاماتهم كعملاء. وأوضح الماجد أن الحملة التوعوية ستشمل التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية والاسلامية على السواء. وستقوم بتسليط الضوء على العديد من الموضوعات ذات الأهمية مثل التعريف بدور وأهمية البنوك في المنظومة الاقتصادية، كيفية الحماية من الجرائم الالكترونية في ظل تطور المعاملات المصرفية الالكترونية، التوعية بشأن عمليات تكييش القروض والأضرار المترتبة عليها، التعريف بأسس وقواعد منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، تعزيز مفهوم الادخار عبر المنتجات المتاحة في القطاع المصرفي، التحذير من مخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الانترنت مثل التعامل بالعملات الافتراضية وغيرها، التعريف بالخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، التعريف بأنواع البطاقات المصرفية، وتعريف العملاء بآلية تقديم الشكاوى والتظلمات.

كما صرح نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح أن من ضمن الشرائح المستهدفة للحملة التوعوية «لنكن على دراية» من هم في سن ما قبل دخول سوق العمل من الناشئة ومن طلبة الجامعة ممن تقدم لهم البنوك حسابات وخدمات خاصة، كما تبدي الحملة التوعوية اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم توظيف عدد من الوسائل لتحقيق أهداف الحملة التوعوية ومنها اطلاق منصة الكترونية للثقافة المالية والمصرفية dirayakw.com مدعمة بتطبيق على الهواتف الذكية بأنواعها، تسهل هذه المنصة على الشخص العادي الوصول الى المعلومات والحصول على النصح والاستشارة الموثوقين. كما سيتم اطلاق الحملة التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت.

