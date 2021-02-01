مديرو الصناديق يستهدفون «الأصول البديلة»

مال وأعمال

عقدت كامكو انفست، ندوة افتراضية ناقشت من خلالها ادارة مخاطر أسواق رأس المال لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتطرقت الندوة الى أهم الخطوات التي يجب على المستثمر اعتمادها كما ينصح بها خبراء ادارة المحافظ الاستثمارية ممن لديهم سجل مهني حافل في ادارة محافظ عملائهم ويتشاركون معهم الأهداف ذاتها.

أدار النقاش فيصل العثمان، رئيس ادارة الحلول الاستثمارية في كامكو انفست بالتعاون مع سيدريك كوهلر، رئيس قسم الاستشارات في شركة فوندانا (Fundana) ومقرها جنيف وقدم سيدريك رؤى قيمة حول كيفية الاستفادة من ادارة فترات التراجع لتحقيق المستويات المستهدفة على المدى الطويل، والوصول الى أفضل أداء للمحفظة الاستثمارية من خلال الحد من المخاطر، وكيف يمكن للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ظل بعض الأحداث الرئيسية المتوقعة في عام 2021، وما الأدوات والاستراتيجيات ومستويات التعرض التي يجب على المستثمرين ترقبها أو أخذها في الاعتبار لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

واستهل العثمان الندوة بتسليط الضوء على الأداء المميز الذي شهدته الأسواق المالية في عام 2020 على الرغم من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية نتيجة لتفشي جائحة كورونا. اذ تسبب انتشار فيروس كورونا في تسجيل الناتج المحلي الاجمالي العالمي لأعلى معدل تراجع ربع سنوي ونتج عنه ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير، مؤكدا أنه بغض النظر عن تلك الظروف، فمن الأهمية بمكان أن يواصل مديرو صناديق الاستثمار تقييم المشهد بصفة مستمرة والعمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة لاجتياز تلك الفترة المضطربة التي تمر بها الأسواق وتطويعها للوصول الى الأهداف الاستثمارية الخاصة بكل عميل.

وشرح العثمان أن ادارة المخاطر مع التركيز على التنويع الملائم للحد من التقلبات العنيفة التي قد تشهدها مسارات السوق تعتبر من أهم الخطوات الناجحة لتحقيق عوائد ايجابية للعملاء. وفي اطار سعيهم لتحقيق تلك الأهداف، يركز مديرو الصناديق على فئات الأصول البديلة، وبصفة خاصة صناديق التحوط، ليتفوقوا في أدائهم خلال فترات التقلبات العنيفة. وبالتالي، تساهم تدابير الحد من المخاطر التي يلجأ اليها مديرو صناديق الاستثمار لتحقيق عوائد معدلة وفقا لدرجة المخاطر على المدى الطويل بغض النظر عن ظروف السوق.

وأشار العثمان الى أن عام 2020 أعاد الى ذاكرة المستثمرين أن حماية رأس المال خلال فترة تراجع السوق يعتبر من اهم عناصر الأداء. من جهته أكد كوهلر أن الاختيار الصحيح لمديري الاستثمارات في مجال تطبيق استراتيجيات التحوط يساهم في تعزيز توزيع الاستثمارات على الأسهم الدفاعية اذا ما استدعت الحاجة لذلك. حيث انه بامكان هؤلاء المديرين تحقيق عوائد كتلك التي تحققها الأسهم ولكن بمستوى مخاطر أقل بكثير. ويساهم انخفاض تقلبات تلك النوعية من الاستثمارات في اتاحة الفرصة للمستثمرين للاحتفاظ بالاستثمار على المدى الطويل، وهو مطلب أساسي للوصول الى أعلى مستويات الأداء.

وأضاف كوهلر أنه ليس من الصعب العثور على مديري صناديق التحوط ولكن ايجاد مديرين يمكنهم تحقيق أداء متميز خلال دورة الاستثمار يعتبر من الأمور الأكثر تعقيدا. وفي واقع الأمر، قد يصل الفارق بين أداء مديري صناديق التحوط ذوي الأداء المتميز والأداء المتواضع مستويات كبيرة حيث من المتوقع أن يحقق أحدهما نموا بنسبة 20% في حين يتكبد الآخر خسائر بنسبة 20%.

وأوضح كوهلر أن المديرين الذين نجحوا في اجتياز عام 2020 بأداء جيد سيؤهلهم ذلك للحفاظ على مركز قوي للغاية لمواصلة هذا النجاح في عام 2021. ويميل أصحاب الأداء المتفوق الى معرفة متى يجب التركيز على الأساسيات الاقتصادية ومتى يجب التركيز على ادارة المحافظ. فلديهم الخبرة لتحديد الوقت المناسب للمشاركة في انتعاش السوق والتوقيت المناسب لتجنب اللاعقلانية.

