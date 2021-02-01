«Ooredoo الكويت» رعت البطولة الدولية لقفز الحواجز

مال وأعمال

قامت شركة Ooredoo للاتصالات، برعاية البطولة الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت للمرة الأولى في الدولة نٌظمت من قبل نادي الكويت للفروسية. كانت شركة Ooredoo الكويت الراعي البلاتيني للبطولة التي انطلقت يوم الخميس 28 يناير 2021 واستمرت لمدة ثلاثة أيام في مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان الصناعية.

تٌوِج الفارس الكويتي علي الخرافي بالجائزة الكبرى للبطولة التي اختتمت مساء يوم الجمعة، 30 يناير 2021.

وعبر مدير أول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، عن رعاية البطولة قائلا: «تُعتبر البطولة الدولية لقفز الحواجز الفرصة الأمثل لنشر الثقافة العربية الأصيلة، حيث جمعت البطولة نخبة من الفرسان من جميع أنحاء العالم. ومن خلال رعايتنا لمثل هذه البطولات والأحداث المميزة، نكون أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمع والمواهب الفريدة، ورفع روح الوحدة والتعاون، وتعزيز مفهوم المنافسة الصحية».

ومن جهته قال خليفة الخرافي، عضو مجلس ادارة نادي الكويت للفروسية: «ان رؤيتنا المتمثلة في بناء بيئة اجتماعية يشعر بها الجميع بالراحة والاستمتاع وتركز على التوعية وخلق ثقافة شاملة بعالم الفروسية، تحثنا على مواصلة اطلاق بطولات تنظر للمستقبل وتلبي احتياجات هذا الجيل المعاصر والمبتكر. ومن خلال رعايتها، تساهم Ooredoo الكويت بدورها الرائد في دعم المجتمعات، في تعزيز الثقافة العربية وتمركز الكويت كوجهة سياحية رياضية تستضيف أهم الأحداث الرياضية الكبرى».

