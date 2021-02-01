البدر لـ «النهار»: الكويت مستمرة في الحفر إلى المجهول

مال وأعمال

أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر أن الكويت مستمرة في الحفر الى المجهول وذلك ردا منه على سؤال

لـ «النهار» عن بطء عملية الاصلاح الاقتصادي في الوقت الذي تفتح فيه دول مجاورة ذراعيها أمام المفكرين والمبدعين لمنحهم الجنسية لتطوير التنمية بها وأخرى تسعى لتحويل مدنها لتكون من أفضل 10 مدن اقتصاديا حول العالم.

وأشار البدر الى أن المجهول يعني أنه مع عدم الاصلاح، سوف تتلاشى الاحتياطيات وتتزايد المصروفات أو تراجع الأسهم العالمية.

وفي رد منه عن تساؤل حول العجز المالي وزيادته، بين البدر أن هذا العجز وللاسف نتيجة متوقعة بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ توصيات الاصلاح الاقتصادي المرفوعة من مجلس التخطيط وهي توصيات يكررها ويطورها المجلس كل عام ومنذ فترة طويلة!

وقال ان خريطة الطريق تتركز بشكل رئيس على ضرورة الاسراع بتنفيذ خارطة الطريق الاصلاحية الأساسية والتي تتمثل في رؤية كويت جديدة 2035 والمتمثلة في التخصيص العام واعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة. وبخلاف ذلك، فنحن وللأسف نحث الخطى لمواجهة صعوبات قد يصعب تجاوزها في قادم الأيام!

وتعاني الكويت من تراجع كبير في الايرادات العامة للميزانية، مقابل ارتفاع متزايد في المصروفات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت ميزانية 2020/2021 عجزا تقديرياً قدره 14 مليار دينار، مقابل عجز تقديري قدره 12 مليار دينار.

وتشهد سيولة الاحتياطي العام وضعا حرجا للغاية، ما جعل الحكومة تفكر جديا في تعديل بنود قانون الدين العام المقدم للحكومة لوقف نزيف الاحتياطي العام والعمل على تعزيز السيولة من خلال اجراء مبادلة بعض أصول صندوق الاحتياطي العام مع صندوق الأجيال القادمة، الا أن جميع الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لانقاذ وضع السيولة المتأزم لديها تعد مسكنات لا أكثر ولا أقل وفق رؤية مراقبين.

