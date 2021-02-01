«بوبيان»: النصف رئيساً لمجموعة البيانات والمعلومات

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اختيار عبدالله خليفة النصف لمنصب رئيس مجموعة البيانات والمعلومات بالبنك وذلك في ظل التنامي المستمر لأهمية المعلومات والاعتماد عليها في بناء القرارات داخل البنك وبما يحقق أهدف البنك الاستراتيجية في توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة لمختلف العملاء.

وسوف يتولى النصف الذي سيكون مسؤولا أمام الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة، الشخصية والرقمية، مهام انشاء وادارة مشروع مخصص لادارة المعلومات Data Management Program يعمل على تطوير مفهوم تكنولوجيا المعلومات بشكل يساهم في تعزيز مستوى خدمة العملاء وتحقيق تجربة مستخدم أكثر سهولة وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات التي يقوم بها البنك.

ومن أهم اختصاصات مشروع ادارة المعلومات العمل على انشاء ادارة مركزية تضم أكفأ الخبرات في مجالات هندسة المعلومات وتصميم التقارير الفنية والمالية للبنك وجميع عملياتها بجانب انشاء منصة معلومات مركزية متقدمة من الناحية التكنولوجية تستوعب كافة المعلومات الأساسية للعمليات المصرفية وقادرة على التكامل مع جميع القنوات المصرفية المتعددة.

من جانبه قال النصف ان السنوات الأخيرة شهدت نموا متزايدا وتعاظما لأهمية المعلومات والبيانات في اتخاذ القرار لدى أي مؤسسة حيث أصبح من الضروري انشاء ادارات متخصصة في هذا المجال تساعد متخذ القرار في التحرك والتطور والنمو وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة.

وأضاف «تأكد مع مرور الوقت انه لايمكن لأي مؤسسة من تحقيق أهدافها أو الاستمرار في النمو دون أن يكون لديها قاعدة معلومات حقيقية تستند اليها في تنفيذ خططها والاستمرار في النجاح».

وأشار الى أن بنك بوبيان كان دائما من البنوك السباقة في استشراف المستقبل والعمل وفق أحدث النظم العالمية في الادارة والتخطيط الاستراتيجي الذي يحقق في النهاية للعملاء طموحاتهم ويلبي رغباتهم في الحصول على الخدمات والمنتجات المميزة.

يذكر أن عبدالله النصف يمتلك خبرة عملية تزيد عن 15 عاما في مجال تقنية المعلومات كتطوير النظم وقواعد البيانات والبنى التحتية، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة جامعة الكويت وحاصل على شهادة الماجستير تخصص هندسة اتصالات الكمبيوتر بجانب اجتيازه العديد من الدورات المتقدمة في مجال الابتكار والقيادة.

