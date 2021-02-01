«المتحد»: 7 فائزين في حملة «ختامها ربح مع الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن الفائزين فى حملة «ختامها ربح مع الحصاد»، والتي قدمها للعملاء الجدد الذين قاموا بفتح حساب الحصاد طوال شهر ديسمبر 2020، لتكون اضافة متميزة يختتم بها البنك باقة الحملات التحفيزية والترويجية التي أطلقها البنك خلال العام 2020، وتم تصميمها في اطار حرص البنك الأهلي المتحد المستمر على مساعدة عملائه على توفير ظروف أفضل لهم ولعائلاتهم من خلال تشجيعهم على الادخار، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة الي تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز التواصل معهم وتأكيد الاعتزاز بهم لقناعتهم واختيارهم التعامل مع البنك الأهلي المتحد وثقتهم الكبيرة بما يقدم من خدمات ومنتجات مصرفية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وقد تأهل العملاء تلقائيا للحصول علي فرصة لدخول السحب علي واحدة من سبع جوائز نقدية وقد ربح راشد سليمان العازمي الجائزة الأولي وقيمتها 1500 دينار، وربحت أمل علي يوسف الجائزة الثانية 1000 بقيمة دينار، وفاز كل من طارق فؤاد العلي، ومساعد موسى العلي، وغدير أحمد الكوهجي، ومنيرة خالد الحردان، ونسرين جمال الخطيب بالجوائز من الثالثة حتي السابعة بقيمة 500 دينار لكل منهم.

الجدير بالذكر أن حساب الحصاد الاسلامي يتضمن باقة من الجوائز النقدية التي يطمح لها العملاء سعيا لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. وبالاضافة الى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.

