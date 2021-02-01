«متحد - البحرين»: لا تطورات جديدة لعرض استحواذ «بيتك»

مال وأعمال

اكد البنك الأهلي المتحد المدرج في بورصة البحرين، أنه لم تطرأ أي تطورات جديدة بشأن مد فترة التأجيل لأستئناف اجراءات الاستحواذ على البنك من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك». وأشار البنك في بيان للبورصة، أنه سيتم الافصاح عن أى تطورات جديدة بخصوص الموضوع فور اتخاذها.

يشار الى قرار مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بتأجيل البدء في اعادة تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحرين) وتكليف جهة استشارية عالمية بذلك.

وقال «بيتك» ان عملية تأجيل دراسة الاستحواذ على «الأهلي المتحد - البحرين» جاءت بالتنسيق مع الأخير، وحرصا على مصالح المساهمين والمستثمرين في كلا البنكين.

وأوضح «بيتك» أن القرار خاضع لموافقة الجهات الرقابية في دولتي الكويت والبحرين، مشيرا الى أن القرار لا يوجد له تأثير في الوقت الحالي على المركزي المالي للبنك.

كما أكد البنك الأهلي المتحد (البحرين) في افصاح مستقل للبورصة الكويت على نفس مضمون افصاح «بيتك»، موضحا بأنه سيقوم بالاعلان فورا وتباعا عن أية تطورات في الشأن السابق.

