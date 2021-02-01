«روبنهود» يربك «وول ستريت»

مال وأعمال

انتقد مشرعون ديموقراطيون وجمهوريون، قرار تطبيق «روبنهود» لتداول الأسهم، منع المستخدمين من شراء أو تداول الأسهم الشائعة في منتدى «ريديت»، بما في ذلك أسهم شركات «غيم ستوب» و«أيه إم سي» و«بلاك بيري».

وجاء قرار «روبنهود» في أعقاب جهود بذلها مستخدمون في منتدى «وول ستريت بتس»، لرفع أسعار الأسهم التي تم بيعها من قبل صناديق التحوط أو ما يعرف باسم «المحافظ الوقائية» التقليدية.

في إحدى التغريدات، وضع السناتور الجمهوري تيد كروز رمزا تعبيريا لوجه الاستجواب، إلى جانب لقطة شاشة يعود تاريخها لعام 2016، لتغريدة من «روبنهود»، تقول: «دع الناس يتداولون».

وتضمنت التغريدة أيضا إعلان الشركة، ، أنه «في ضوء تقلبات السوق الحالية، فإننا نقيد التعاملات في بعض الأوراق المالية».

