محتجون أغلقوا شركة نفط جنوبي العراق للمطالبة بالتوظيف

مال وأعمال

أغلق محتجون عراقيون، مبنى شركة نفط ذي قار جنوب العراق، احتجاجاً على عدم توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن عشرات المتظاهرين، أغلبهم من حملة شهادات الجامعات والمعاهد، أغلقوا المدخل الرئيسي للشركة الواقعة وسط مدينة الناصرية، مشيرين إلى أنهم منعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بهدف الضغط على المسؤولين لتلبية مطالبهم.

وبلغت نسبة البطالة في العراق، بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، 13.8%، وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27%. لكن وزارة المالية تقول إن موازنة عام 2021 التي يجري البرلمان مناقشتها حاليا، لا تتضمن استحداث وظائف جديدة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.

ويعاني العراق من ضغوط مالية غير مسبوقة في ظل تراجع عائدات النفط واستشراء الفساد الذي تسبب في خسارة البلد نحو 450 مليار دولار، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي في تصريحات صحافية في ديسمبر الماضي.

وأظهرت وثيقة وفق وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت 4 ملايين برميل من خام البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 يناير الماضي.

