النصر «سوبر» على الهلال

دوليه

توج النصر بكأس السوبر السعودي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال، بثلاثية نظيفة، مساء الأول من أمس، على ستاد الملك فهد الدولي.

وجاءت البداية قوية وحماسية وحاول كل فريق أن يسيطر على منطقة وسط الملعب، مع نزعة هجومية ملحوظة للنصر، لكن الطرفين عجزا عن هز الشباك في الشوط الأول، وانتظر النصر حتى الدقيقة 61 ليفتتح التسجيل عبر البرازيلي بيتروس ماثيوس الذي حول برأسه الكرة العرضية القادمة من سلطان الغنام، فوق عبدالله المعيوف المتقدم، الذي حاول اللحاق بالكرة، لكنها كانت تجاوزت خط المرمى بكاملها، ليحتسب الحكم هدفا للنصر.

واعتمد النصر على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 82 ضغط سلطان الغنام واستخلص الكرة من محمد البريك، ومرر لعبدالمجيد الصليهم الذي هيأ الكرة للبديل عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل الهدف الثاني.

وحاول الهلال بقوة تقليص الفارق، لكن محاولاته اصطدمت بصلابة دفاع النصر، و في الدقيقة 92 عزز البديل سامي النجعي النتيجة بالهدف الثالث.

وأبدى الكرواتي آلين هورفات مدرب النصر، سعادته الكبيرة بالفوز باللقب، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة المقبلة للنصراويين. وقال هورفات: «بدأنا بحذر لأن في مثل هذه المباريات، يجب ألا ترتكب أي خطأ في أول 20 دقيقة، وقمنا بتسيير المباراة كما أردنا وللحظة التي رغبنا فيها ونجحنا».وأضاف: «في إعدادي للمباراة وبين الشوطين كنت أقول للاعبين بأننا بعد أول 20 دقيقة بعد بداية كل شوط ستسنح لنا الفرص للتسجيل، وهذا ما حدث، والأهم تطبيق اللاعبين ما أخبرتهم به، وسعيد للغاية بالنتيجة والتتويج بكأس السوبر».

