الزمالك ضم الجزيري وحمدي

دوليه

تعاقد الزمالك رسميا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بنية البيع النهائي بعد فترة الإعارة.

ووقع اللاعب التونسي عقود انتقاله للزمالك بعد جلسة عقدها بحضور وكيله بجانب مسؤولي القلعة البيضاء. ولا يحق للزمالك قيد الجزيري في قائمته الأفريقية في الموسم الحالي نظرا لمشاركة اللاعب التونسي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مع المقاولون. وفضل اللاعب التونسي الرحيل إلى الزمالك رغم أنه تلقى عرضين من ناديي القادسية والكويت في الأيام الماضية. كما تعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات ونصف السنة بداية من «الميركاتو» الشتوي الحالي مقابل 15 مليون جنيه. وسجل مروان 4 أهداف في الموسم الحالي ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري حاليا. وجاء التعاقد مع الثنائي لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى غلطة سراي التركي قبل أيام.كما أعلن الزمالك عن إعارة المغربي محمد أوناجم إلى فريقه السابق الوداد البيضاوي لنهاية الموسم.

