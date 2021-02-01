النصر هزم القادسية

محلية

واصل النصر عروضه القوية وحقق فوزاً ثميناً على القادسية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة. سجل هدف النصر البحريني سيد ضياء في الدقيقة 86. ورفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الأصفر عند نقاطه الثلاث.

وسيطر القادسية على الشوط الأول لكنه فشل في الوصول إلى شباك حارس النصر خليفة رحيل رغم الفرص العديدة التي سنحت لعيد الرشيدي وسيف الحشان والبرازيلي لوكاس غاوتشيو. واستمر الحال في الشوط الثاني وسط ضغط قدساوي ودفاع من النصر الذي حقق مبتغاه في الدقيقة 86 عبر هجمة مرتدة مرر خلالها النيجيري دينيس سيسوجو الكرة إلى سيد ضياء الذي تقدم بها وسددها قوية ارتطمت بالقائم وأكملت طريقها إلى شباك خالد الرشيدي. تختتم الجولة اليوم بلقاءين يجمع الأول العربي مع كاظمة على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثانية السالمية مع الشباب على ستاد ثامر. ويبحث الأخضر والبرتقالي عن الفوز الأول في المسابقة بعد تعادل العربي مع الكويت 1-1، وخسارة كاظمة أمام السالمية 1-2، ويدرك الفريقان أن التعثر في مباراة اليوم يعني الابتعاد مبكراً عن المنافسة، بينما ستمنح النقاط الثلاث الفائز دفعة معنوية كبيرة وتبقيه قريباً من فرق الصدارة.

العربي المضيف لم يظهر بالصورة المطلوبة في لقائه الأول أمام الكويت حامل اللقب رغم أنه حصد نقطة ثمينة جداً جاءت بهدف الشاب سلمان العوضي في الوقت القاتل، مع أن الأخضر خاض المباراة في ظل غياب أكثر من لاعب في مقدمتهم قلبا الدفاع أحمد إبراهيم والسوري أحمد الصالح الذي قد يستمر غيابه في مباراة اليوم، فيما سيشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد السوري علاء الدالي إلى الجانب حسين الحربي المعار من الكويت. ويعتمد الأخضر بشكل كبير على الليبي السنوسي الهادي والشاب بندر السلامة في الجانب الهجومي، بالإضافة إلى الغاني عيسى يعقوبو في خط الوسط. في المقابل، يتطلع كاظمة إلى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق في مباراته الأولى أمام السالمية، وخسر البرتقالي 1-2 لكن النتيجة لم تكن تعبر عن سير المباراة لأن السماوي أضاع الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ومع ذلك فإن كاظمة يملك بعض الأسماء الشابة المميزة مثل طلال القيسي الذي سجل هدف الفريق في مرمى السالمية.

ولا شك أن وضع الكرواتي انتي ميشا مدرب العربي يختلف عن الإسباني روبرتو بيانكي، فالأول ما زال في بداية مشواره مع الأخضر وما زالت بصماته لم تظهر بعد، بينما ستضع الخسارة في مواجهة اليوم بيانكي تحت الضغظ رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على أداء الفريق.

وفي اللقاء الثاني، يسعى السالمية لتسجيل الانتصار الثاني عندما يستضيف الشباب على ملعب ثامر، وظهر السماوي بصورة جيدة تحت قيادة مدربه الوطني محمد المشعان سواء في دوري التصنيف أو في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة أمام التضامن في كأس ولي العهد. ويضم السماوي أكثر من عنصر مميز في مقدمتهم البرازيلي باتريك فابيانو هداف دوري التصنيف ومواطنيه اليكس ليما ورونينيو بالإضافة إلى فواز عايض ومهدي دشتي وحمد القلاف.

في المقابل، لم يكن الشباب سيئاً في مباراته الأولى أمام النصر رغم الخسارة بهدف دون رد، وبشكل عام قدم الشباب أداءً جيداً تحت قيادة المدرب المونتنيغري بوباتو سلافيلوب. وكانت الجولة افتتحت أول من أمس بفوز الفحيحيل على خيطان 3-1 ليحصد الفائز أول 3 نقاط في المسابقة بينما ظل خيطان بلا رصيد في ذيل القائمة. سجل للفحيحيل نواف الخالدي وفواز الرشيدي عبدالله الشامي من ركلة جزاء، فيما سجل هدف خيطان الوحيد جيمي سياج.

