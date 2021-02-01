ساعدوا الحكام «المهزوزين»

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تعد الثقة بالنفس من العوامل الاساسية التي يجب ان تتوفر لدى الحكم لكي يحقق النجاح ويكون حكما مميزا، لكن يبدو ان الكثير من حكام الكرة لدينا يفتقدون مثل هذا العنصر وهذا ما تظهره الاخطاء التحكيمية التي يرتكبونها في الكثير من المباريات.

فاحتساب الحكم عمار اشكناني ضربة جزاء على خيطان اثناء مباراته مع الفحيحيل اول من امس في دوري الدرجة الممتازة يتطلب منه ان يعيد حساباته قبل تقييم لجنة الحكام له اذا ما كانت هناك جدية من قبلها بمحاسبة الحكام المخطئين، فالحكم أشكناني احتسب ضربة جزاء على حارس خيطان احمد الدوسري اثر كرة مشتركة هوائية مع لاعب الفحيحيل محمد عبد الهادي الذي اصطدم بيده وسقط على الارض، وهي مشاركة عادية بكون الدوسري ابعد الكرة ولم يتعمد استخدام العنف معه، وعبدالهادي هو من ذهب إليه اثر اندفاعه وهي كثيرا ما تحدث الا ان بتقدير اشكناني احتسبت ضربة جزاء والادهى من ذلك انه عاد لتقنية «الفار» ودقق بها ليأتي بهذا القرار الغريب، في الوقت الذي أسرف فيه الحكم كثيراً بالبطاقات الصفراء وخصوصاً على خيطان.

والحادثة الاخرى التي تستدعي ايضا التوقف عندها قرار الحكم محمد العطار الذي ادار لقاء برقان والصليبخات في دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة الماضي، فهو الآخر لم يكن موفقا باحتسابه لضربة جزاء للصليبخات لم تكن بها اي اعاقة للاعب الفريق يوسف النشيط عندما «غطى» عليه مدافع برقان لكي يمسك حارس فريقه عبدالرحمن الشريفي الكرة ليصطدم به النشيط والذي رمى نفسه «ليمررها» على الحكم العطار الذي اطلق صافرته محتسبا ضربة جزاء.

وهاتان الحالتان جديدتان وفي بداية انطلاق الدوري بدرجتيه ما يتطلب من لجنة الحكام ان تكثف من المحاضرات التي ترتكز على كيفية تهيئة الحكام نفسيا ومعنويا و التعامل مع مثل تلك الاخطاء التي تعكس بالاصل بجانب فقدان الثقة بالنفس ان الكثير من الحكام لم «يطقو كرة» لعل وعسى ان يزرعوا الثقة في نفوس الحكام الجدد الذين يحتاجون للدعم المتواصل على اقل تقدير.

وعلى رئيس لجنة الحكام نائب رئيس الاتحاد احمد عقلة ان «يحمر العين» على هذه النوعية من الحكام ممن ليس لديهم القدرة على تطوير انفسهم بدلاً من وضع التحكيم في دائرة الانتقاد باستمرار.

