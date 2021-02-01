الكويت وكاظمة في «الطائرة»

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تشتد المنافسة اليوم بين الكويت حامل اللقب ونظيره كاظمة عندما يلتقيان في 06:00 ضمن الجولة الأخيرة من القسم الثاني في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتساوى الأبيض مع البرتقالي في الرصيد بـ 15 نقطة لكل منهما في المركز الثاني خلف العربي الذي واجه الجهراء في وقت متأخر مساء أمس، وهو ما يجعل لقاء اليوم في غاية الأهمية للطرفين إذ يضع الانتصار الفائز في دائرة المنافسة بينما تتراجع حظوظ المهزوم. وضمن الفريقان إلى جانب العربي والقادسية التأهل إلى المربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري، وسيلعب كل فريق بالرصيد ذاته الذي جمعه في الدور الحالي، كما سيطبق النظام العالمي في احتساب النقاط في منافسات المربع الذهبي إذ سيحصل الفائز 3-0 أو 3-1 على 3 نقاط مقابل لا شيء للخاسر، فيما يحصد الفائز 3-2 نقطتين فقط مقابل نقطة للمهزوم. وتميل الكفة بصورة عامة ناحية الكويت الذي تمكن من التفوق على خصمه في المواجهات الخمس الماضية، لكن مستوى الأبيض تراجع بصورة كبيرة في المواجهات الأخيرة، مقابل تميز كاظمة. ويعتمد الكويت الذي يقوده المدرب التونسي خالد بلعيد على مجموعة من اللاعبين المميزين يبرز منهم عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، عامر السليم، عبدالرحمن العتيبي، سلطان خلف ويعقوب عدنان، عبدالعزيز نجم، في حين لم يقدم المحترف البرازيلي الفياندرو اغويرا المردود المطلوب وهو ما قد يدفع الادارة إلى الاستغناء عنه.

وفي الطرف الآخر يأمل مدرب البرتقالي الصربي الكسندر سفينتش أن يستمر تألق لاعبيه مشعل العمر، وجاسم سعدون وعبدالعزيز شاكر الذين قدموا مستويات لافتة في المباريات السابقة من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق نقطتي المباراة في لقاء اليوم.

