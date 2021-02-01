3 فضيات لـ «الرماية» في «الآسيوية»

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حصد منتخب الكويت ثلاث ميداليات فضية في البطولة الآسيوية الأولى للرماية عبر «الأونلاين» التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت منافساتها اول من امس بمشاركة أكثر من 400 رامٍ ورامية يمثلون 22 دولة.

وجاء الحصاد الكويتي في البطولة التي أقيمت برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود بعد أن حقق الرامي سعود حبيب المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سكيت فردي الرجال.وأضاف الرامي ناصر المقلد الميدالية الفضية الثانية بعد حصوله على المركز الثاني في منافسات تراب فردي الرجال في حين أهدت الرامية إيمان الشماع بلادها الميدالية الثالثة بعد حصولها على فضية منافسات سكيت فردي السيدات. من جانبه هنأ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية أمين عام الاتحاد الآسيوي دعيج العتيبي أبطال الرماية الكويتية الذين تمكنوا من الحصول على هذه المراكز المتقدمة بالبطولة التي شهدت مشاركة أبرز رماة القارة، معربا عن اعتزازه وفخره بما حققته الرماية الكويتية من «نتائج طيبة». وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب اختتام البطولة إن العمل المتواصل لمجلس إدارة الاتحاد المحلي وجهود الجهازين الإداري والفني كان له بالغ الأثر في تمكين رماة الكويت من تحقيق هذا «الإنجاز» وجعل الرماية الكويتية رقما صعبا على الصعيدين القاري والدولي.

وأضاف أن البطولة التي أقيمت على مدار يومين وتضمنت منافسات في رمايات سكيت وتراب والمسدس ضغط هواء 10 أمتار والبندقية ضغط هواء 10 أمتار للرجال والسيدات «اتسمت بالندية».وذكر أن البطولة التي أقيمت منافساتها للمرة الأولى وفق خاصية «الأونلاين» شهدت متابعة مستمرة من قبل لجان التحكيم وغرفة التحكم في اتحاد الرماية الكويتي. وأهدى العتيبي هذا «الإنجاز الطيب» إلى القيادة وكل منتسبي الرماية الكويتية والشعب الكويتي، معربا عن الشكر والتقدير إلى راعي البطولة الشيخ سلمان الحمود على جهوده الطيبة للارتقاء برياضة الرماية الكويتية والآسيوية.

