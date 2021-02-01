الخاطر: قطر ملتزمة بدورها الفاعل في استمرار مونديال الأندية

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أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2020 للأندية أهمية استضافة قطر للبطولة، معرباً عن سعادته بتنظيم مونديال الأندية للمرة الثانية، ومشدداً على منح الأولوية لصحة وسلامة الجماهير واللاعبين والمسؤولين، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لاختبار اثنين من ستادات المونديال ومرافق التدريب والبنية التحتية قبل انطلاق منافسات كأس العالم بعد أقل من عامين. وتتواصل الاستعدادات في الدوحة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2020» من 4 إلى 11 فبراير الحالي، بعد تأجيل البطولة عن موعدها في ديسمبر الماضي بسبب التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد-19». وتجري المنافسات وسط تدابير صحية صارمة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في عدد من المنافسات التي استضافتها قطر خلال الأشهر الأخيرة، ومن أبرزها مباريات دوري أبطال آسيا 2020، ونهائي بطولة كأس الأمير 2020.

وأضاف الخاطر: «نؤمن بقوة وتأثير كرة القدم في التقريب بين الناس ورسم البهجة على وجوههم خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19.

ونؤكد التزام قطر بمواصلة دورها الفاعل في استمرار منافسات البطولة الأعرق على مستوى الأندية في العالم، رغم التحديات التي يفرضها الوباء».

وتشمل التدابير الصحية الوقائية المعتمدة خلال البطولة تطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم «الفقاعة الطبية»، والتي تقتصر فيه حركة جميع المشاركين في البطولة، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، والستادين اللذين سيشهدان مباريات البطولة وهما ستاد أحمد بن علي وستاد المدينة التعليمية. وفي إطار هذه الإجراءات الصحية الصارمة؛ سيخضع اللاعبون والمسؤولون لاختبارات دورية للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19، إضافة إلى استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم للستادين، ومواقع التدريب، ومرافق الإعلام، وتخصيص أطقم طبية في الستادين طوال فترة البطولة. وعلى صعيد حضور المشجعين، سيقتصر حضور المباريات على عدد محدود من الجمهور، وذلك بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

