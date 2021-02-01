إعادة التكليف.. ومنعطف التعاون

الاخيرة

بعد اعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة، ستكون مساءلة رئيس الحكومة عما تم في الحكومة السابقة موضع شبهة دستورية، ورغم اختلاف الكتل النيابية حول مدى استحقاق الاستجواب السابق لسمو الرئيس بعد تكليفه مجددا، الا أنه يبدو أن التوافق بينها مازال قائما بشأن الملفات المطروحة ومنها المصالحة الوطنية والقوانين المقيدة للحريات ونظام الصوت الواحد ومكافحة الفساد، وهنا يظهر سؤال جوهري، وهو هل هناك مستجدات في هذا الشأن يمكن أن تغير المشهد السياسي الذي سبق هذا التكليف؟ وهو مشهد كان مفعما بالاختلاف والمواجهة الى الحد الذي يصيب العلاقة بين السلطتين بالشلل، وربما يعطل كلاً منهما.

لا شك أن السياسة فن الممكن، واسلوب للاستقرار والانجاز، واذا حاد العمل السياسي عن ذلك صار وبالا على الدولة والمجتمع. وقد عبرت الكتل النيابية عن رغبتها بالتغيير من واقع قراءتها لنتائج الانتخابات، وتحركت بوقت مبكر لتشكيل حكومي جديد ينسجم مع متطلبات التغيير لارساء علاقة تعاون ايجابية بين السلطتين. فهل المطلوب منها، بعد اعادة تكليف سمو الرئيس مرة أخرى، تغيير مواقفها؟ وماذا ستكون حجتها أمام قواعدها الانتخابية؟ فموقفها سيكون صعبا دون شك. ولاشك أن تصريح سمو الرئيس بعد اعادة تكليفه ينم عن اعادة قراءة للمشهد السياسي، اذ أكد على مبادئ مهمة للتعاون بين السلطتين، ومنها، استطلاع رأي المجلس في التشكيل الحكومي والحوار الجاد والبناء للاتفاق على الأولويات. وسمو الرئيس تتوفر له الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها بحنكته السياسية، وأعضاء المجلس، من جانب آخر، لديهم مطالب يجب التعامل معها بايجابية. وفي تقديري ان كل ذلك يمكن البناء عليه، كما أنه فرصة لا ينبغي تفويتها.

وفي تقديري أيضا، ان غير ذلك ربما يدخل العلاقة بين السلطتين في منعطف غير معروف النتائج نحن في غنى عنه، فلن تتمكن أي من السلطتين منفردة من معالجة الملفات المطروحة. وقد يكون من المفيد طي الصفحة السابقة مهما كانت قاتمة، والبدء بحوار عقلاني للاتفاق على الأولويات وذلك في اطار دستوري وطني يمكِّن كلاً من السلطتين من تفعيل دورها ورفع كفاءة أدائها.

ولكن ورغم الايجابية التي اتسمت بها تصريحات سمو الرئيس بعد اعادة تكليفه، فان التشكيل الحكومي الجديد، اسلوبه ومعاييره وأعضاؤه وبرنامجه، ستكون معيارا أساسيا للحكم على المصداقية، وذلك ما ينبغي أن يتمعن به سمو الرئيس ويتقنه بما لديه من خبرة وحكمة معهودتين، فهذه الخطوة ضرورية لتدشين مرحلة جديدة.

بقي أن نشير الى مسألة مهمة، بل في غاية الأهمية بالنسبة للسلطتين، المجلس والحكومة، وهي تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح الفصل التشريعي على ضرورة الاصلاح الشامل، وتجاوب سموه مع استقالة الحكومة السابقة والتكليف بتشكيل حكومة جديدة، فكل ذلك يؤسس لرغبة أميرية صادقة وسامية في البدء بصفحة جديدة في العمل الوطني وفي العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، وتلك رسالة مهمة للسلطتين الشريكتين بالنجاح أو الفشل، والله الموفق.

