لقاح خير من لا لقاح!

الاخيرة

الأرقام لا تكذب، وواضح أن أرقام معدلات التطعيم في الكويت متدنية للغاية، رغم حقيقة أن الامتداد السكاني لا يزيد عن 30 كم شمالاً، حيث الجهراء، ومثلها جنوباً عند أم الهيمان، أي ما هو أقرب لمساحة مدينة متوسطة الحجم، ممتدة على أرض مسطحة، تخدمها شبكة طرق سريعة، وبها مئات المستشفيات والمستوصفات والعيادات، وحتى المولات القادرة على أن تكون مراكز تطعيم للجميع.

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إن وصول ملايين اللقاحات بذاته لن يغير شيئاً، إذا ما استمررنا على نفس النهج، الذي لا يرى الزوابع والعواصف والغيوم السوداء القادمة سريعاً للكويت، وتبعات التأخر في التطعيم حتى وصول الفيروس المتحول السريع، الذي يعني الإغلاق التام للبلد، في زمن ستكون به دول الأشقاء والدول الرئيسة قادمة على الانفتاح الشامل؛ بسبب قصر فترة التطعيم.

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لن يكون شكلنا حينها مقبولاً أمام العالم، كوننا دولة ثرية، قليلة السكان، صغيرة الحجم، أمر كهذا - وهو مرجح الحدوث - سيكون بمثابة طلقة رحمة على مشروع «كويت المركز المالي»، وعلى القطاع الخاص، الكبير منه والصغير، لتتحول الدولة من رأسمالية إلى شيوعية، حيث ستصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على توظيف الشباب الكويتي.

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إن دولة لم يعرف عنها قط التقيد بنصوص الدستور، التي تحث على عدم التجاوز على الأموال العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع القطاع الخاص... إلخ، يصعب معها فهم أن مبدأ تسليم «الخيط والمخيط» للقطاع الصحي هو التزام بنصوص الدستور، وهو أمر - للعلم- لم يعمل به في الـ 193 دولة بالعالم، التي أصيبت بـ«الكورونا» مثلنا، وبقي القرار فيها لدى القيادات السياسية، بالتشاور مع القطاعات الصحية والاقتصادية والأمنية، رغم وجود نصوص مشابهة لما في دستورنا.

وليس بالصحة وحدها تحيا الأوطان، ولا نفع من عملية تنجح و... مريضها، أي اقتصادها أو أمنها... يموت!

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آخر محطة: لسنا ولاية أميركية؛ لنلتزم باشتراطات FDA الأميركي للقاحات، ولايمكن لعاقل أن يتصور أن الدول المتقدمة والشقيقة، التي استخدمت لقاحات أخرى تخاطر بأرواح شعوبها، وأننا أفضل منها... إن الشعار الذي يجب أن يرفع هو «أي تلقيح قطعاً أفضل من لا تلقيح»، خصوصاً مع وصول الـ«كورونا» المتحول، سريع الانتشار، وبغير ذلك نخاطر بأرواح الناس!

