الحجرف: المصالحة الخليجية تمت بقناعة الجميع

عربيات ودوليات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن اتفاق العلا الذي تم إعلانه خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41 بالمملكة العربية السعودية، وضع الإطار والمبادئ العامة لإنهاء الخلاف الخليجي، مشيرًا إلى أن كل الأطراف متفقة على هذه المبادئ عن قناعة.

وقال الحجرف، في مقابلة مع قناة «العربية» مساء السبت إن «مقاطعة 5 يونيو 2017 كانت تجربة غير مسبوقة في مسيرة مجلس التعاون وكانت أيضًا تجربة مؤلمة جدًا، وبالتالي بعد 3 سنوات ونصف السنة عندما ترسخت القناعة بأنه لا يوجد من سيربح من استمرارية هذا الوضع بل إن الكل خاسر، وجدنا حكمة ورؤية قادة دول المجلس وما فرضته تحديات 2020 وما تطلبه من عمل جماعي، وبالتالي إصلاح البيت من الداخل كان متطلبا أساسيا كي نكون أكثر تماسكًا وقوة لمواجهة هذه التحديات».

وأشار الحجرف، إلى أن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة «أسرع مما نتوقع»، وبالتالي، فإن أي تأخر في حسم أو طي هذا الملف والبدء في مرحلة جديدة سيكون له أثر، لافتًا إلى أن مجلس التعاون اليوم يدشن العقد الخامس من مسيرته كأكثر كيان تكاملي تعاوني أثبت رسوخه.

وشدد على ضرورة عدم التوقف كثيرًا عما حدث، مضيفًا: «يجب أن نضع ما حدث أمام أعيننا كي نفهم تمامًا هذا الإطار ونضمن عدم تكراره، لكن الأهم أن نمضي للأمام»، مؤكدًا أنه لا توجد هناك عداوات وخلافات مستمرة خاصة في البيت الخليجي الواحد.

وأوضح الأمين العام أن هناك من راهن على تفكك مجلس التعاون الخليجي حتى قبل ساعات من التئام المجلس الأعلى في قمة العُلا، ولكن كان هناك عدد كبير راهن على ثبات وقوة وتماسك المجلس وقدرته على تجاوز هذه الخلافات.

من جانب آخر، أكد الحجرف، أن العلاقة الأميركية مع منظومة مجلس التعاون، علاقة استراتيجية لا تتأثر بمن يسكن البيت الأبيض سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب الديموقراطي.

وقال إن دول مجلس التعاون كمنظومة، تعاملت مع جميع الإدارات الأميركية وجمع بينهما عمل مؤسسي ينطلق من مصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك أوباما، شارك في إحدى قمم مجلس التعاون بالرياض، كما شارك الرئيس الجمهوري ترامب في قمة مجلس التعاون عام 2017.

وأوضح الحجرف أن هذا الأمر يعطي مثالًا للتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سواء كان الرئيس الأميركي جمهوريا أو ديموقراطيا، مؤكدًا أن العلاقة الخليجية- الأميركية هي علاقة مؤسسية وبها مصالح مشتركة. وتابع قائلًا: «نحن نبني على هذه العلاقة، لأننا نعتقد أن دور مجلس التعاون مهم جدًا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دور الولايات المتحدة الأميركية ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم أجمع».

