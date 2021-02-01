5 شروط للحصول على الجنسية الإماراتية

عربيات ودوليات

ضمن التعديلات الجديدة أعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الامارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنح الجنسية، يتيح منحها وجواز السفر لفئات جديدة، وشملت التعديلات فئات المستثمرين والأطباء والمتخصصين في بعض المجالات والموهوبين والفنانين. ونشرت وكالة انباء الامارات الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين بالحصول على الجنسية وهي:

يجب على المستثمر ان يمتلك عقارا في الدولة.

يتوجب على الأطباء والمتخصصين التخصص في مجال او مجالات علمية وأن يكون مساهما باجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، الى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

يتوجب على الفرد من فئة العلماء ان يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة او مركز بحثي او في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه اسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، او تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

يتوجب على الفرد من فئة اصحاب المواهب، حصول المخترع براءة اختراع او اكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد او من اية جهة عالمية، معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

يتوجب على الفرد من فئة الفنانين والمثقفين والموهوبين ان يكون من الرواد في مجالات ذات اولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية او اكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.