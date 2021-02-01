صحف ومواقع تواجه تهمة «الإسراف» في نشر مواد غير أخلاقية

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: اهتمت وسائل الاعلام المصرية امس باحالة صحف ومواقع اخبارية محلية للتحقيق بتهمة «الاسراف» في نشر مواد غير اخلاقية، وذلك في قرار غامض لم يوضح اسماء المواقع او المواد المقصودة.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر، امس، احالة عدد من المواقع والصحف الى تحقيقات عاجلة، لـ«اسرافها» في نشر مواد غير اخلاقية.

ونشر المجلس بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه: «قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام احالة بعض المواقع والصحف الى تحقيقات عاجلة، بسبب الاسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون او تحقيقات النيابة العامة».

الخوض في الأعراض

وأضاف المجلس قائلا انه «يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار انهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون اعراضاً لم تثبت ادانتها، ويسيئون الى حرية وسائل الاعلام المفترض ان تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند او دليل».

وختم المجلس بيانه بالقول: «الجدير بالذكر ان المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الاعلام المختلفة والتي من شأنها ان تسيء لسمعة المواطنين دون سند او اثبات.

الميثاق الأخلاقي

وأوضح المجلس في منشور لاحق الميثاق الأخلاقي (الكود) والصادر عنه لتنظيم الاعلام والذي يشمل: الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع، عدم الخوض في الأعراض او تعميم الاتهامات، عدم الاساءة للآخرين واحترام الرأي الآخر، عدم التحقير من الأشخاص او المؤسسات، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، تجنب ما يدعو للفسق والفجور والاباحية، ابراز اهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

ولم يوضح المجلس طبيعة القضايا غير الأخلاقية التي كانت «تسرف» تلك المؤسسات بنشرها وتداولها، كما انه لم يكشف عن هوية اي من تلك المؤسسات الاعلامية.

