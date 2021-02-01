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ضبط قضايا احتيال ورشاوى بـ 19 مليار جنيه خلال شهر!


تمكنت وزارة الداخلية المصرية، من ضبط قضايا رشوة واحتيال وغسل أموال بقيمة تتعدى 19 مليار جنيه خلال شهر واحد. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن جهودها في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، أسفرت عن ضبط 7304 قضايا خلال شهر، أبرزها 757 قضية ضرائب عامة، و1004 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و13 قضية في مجالات «اختلاس مال عام -واستيلاء على المال العام- وإضرار بالمال العام»، بجانب 20 قضية احتيال مصرفي وطلب رشوة- واستغلال نفوذ وغسل أموال وكسب غير مشروع، وذلك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 19 مليار جنيه.


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