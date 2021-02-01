لبنان: البطريرك الماروني يشكك بـ«وطنية» المسؤولين.. ويحذِّر من «ثورة جياع»

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بيروت - الوكالات: حذر البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من ان عناد المسؤولين اللبنانيين يشل الدولة، ويجعلنا نشك في نواياهم الوطنية.

وفي عظة امس الأحد قال البطريرك الماروني ان «الشعب اللبناني بات محروماً من ابسط حقوقه الانسانية للعيش الكريم، فيما المسؤولين يشلون الدولة والحياة العامة بعنادهم في تعطيل تشكيل السلطة الاجرائية المتمثلة في الحكومة فبتنا نشك في نواياهم الوطنية»، حسب موقع النشرة اللبناني.

وأوضح الراعي «من المحزن والمخزي حقاً ان يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق المادة 53/4 من الدستور سبباً لتشنج العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف» كاشفا ان الحال وصل بين الاثنين الى حد «التخاطب بواسطة المكاتب الاعلامية والأحزاب الموالية رداً برد كما من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة الداخلية». وحذر من ان «الامعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من ابسط حقوقهم ويدفع بالبلاد الى الانهيار وهذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من اجل انقاذ لبنان». وعن طرابلس من احتجاجات قال الراعي «نشجب ونُدين بشدة العنف الذي يُرافق التظاهراتِ في مدينة طرابلس ونَستنكرُ الاعتداءَ على المؤسساتِ العامة والممتلكاتِ الخاصة وعلى الجيشِ اللبنانيِ وقِوى الأمن». الى ذلك اكد الجيش اللبناني استعداده لحماية السلم في مدينة طرابلس، التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب. وأبدى الجيش اللبناني استعداده لدعم المؤسسات الأمنية للمساهمة في «حماية السلم الأهلي في طرابلس ومنع اعمال الشغب». جاء ذلك في حديث لمدير العمليات في الجيش العميد الركن جان الشدياق خلال اجتماع في قيادة لواء المشاة 12 في طرابلس. وقال الشدياق «الجيش اللبناني مستعد لتقديم المؤازرة الفورية للمؤسسات الأمنية عند الضرورة، بهدف حماية السلم الأهلي في طرابلس ومنع اعمال الشغب». وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تساءل في وقت سابق عن سبب عدم تدخل وحدات الجيش اللبناني اثناء الاعتداء على مبنى بلدية المدينة والسرايا الحكومي. وتشهد طرابلس احتجاجات غاضبة جراء قرار الاغلاق العام الصارم، الذي ترك كثيرين بلا سبيل لكسب العيش، في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.

وشهدت المدينة مقتل رجل خلال اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وذكرت وسائل اعلام محلية وشهود ان شرطة مكافحة الشغب اطلقت اعيرة نارية اثناء محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس، وأصيب عشرات في الواقعة. وقالت قوات الأمن في بيان انها اطلقت اعيرة نارية لتفريق مشاغبين اضرموا النار في غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى، واقتلعوا بوابة، مشيرة الى ان العنف «أسفر عن سقوط ضحية».

