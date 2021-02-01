ترامب «بلا دفاع» عشيّة محاكمته البرلمانية

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واشنطن- الوكالات: تخلى عدد من المحامين في فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن مهمتهم الدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، وفق ما أفادت شبكة «سي إن إن» ووسائل إعلام أميركية أخرى.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر لم تكشف هويتها أن خمسة محامين بينهم اثنان كان يُفترض أن يقودا فريق وكلاء الملياردير الجمهوري تراجعوا عن الدفاع عنه بعد خلافات بشأن طريقة العمل.

وذكرت «سي إن إن» أن ترامب كان يرغب في أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول عملية تزوير هائلة أثناء الانتخابات الرئاسية أدت إلى فوز الديموقراطي جو بايدن بدلا من التركيز على شرعية مقاضاة رئيس انتهت ولايته، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان غير راغب في مناقشة الأمر. ولفتت إلى أن من بين هؤلاء المحامين بوتش باورز وديبوراه باربيير، اللذين كانا يُفترض أن يرأسا فريق الدفاع عن ترامب. وأكد جايسون ميلر مستشار ترامب رداً على هذه المعلومات الصحافية، في تغريدة «عملنا كثيراً، لكننا لم نتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن فريقنا القانوني، سنفعل ذلك قريباً».

ومن المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير محاكمة ترامب بتهمة «التحريض على التمرد» بعد اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير.

لكن مع موافقة خمسة جمهوريين فقط إلى جانب الديموقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ على المضي قدما في المحاكمة، يُرجّح ألا تؤمن غالبية الثلثين المطلوبة لذلك أي 67 سيناتورا.

في المقابل يتطلب توجيه اللوم إلى ترامب وهو إجراء أقل حدة من الاستبعاد تصويت ما لا يقّلّ عن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبنيه وهو ما يعتبر البعض أنه ممكن.

يشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي اعتبروا أن اقتحام مبنى الكونغرس أخطر قضية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وسط اتهامات لداعمي حملة ترامب بتمويل المظاهرة التي أدت إلى الاقتحام. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وصْفهم ملف اقتحام مبنى الكونغرس بأنه يمثل أخطر قضية لهم منذ هجمات «11 سبتمبر» مؤكدين أنهم يولون أهمية قصوى لتحديد مدى التخطيط والتنسيق بين مجموعات المقتحمين. بدورها قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر من بين منظمي المظاهرة إن الإذاعي الذي ينتمي إلى أقصى اليمين أليكس جونز، وهو أحد أبرز جامعي التبرعات لترامب، حصل على تبرعات لتمويل المظاهرة. وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن جولي جينكينز فانسيلي وريثة سلسلة متاجر «بابليكس» تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل المظاهرة وأن جونز سهّل الحصول على هذا التمويل منها على اعتبار أنها كانت من الممولين البارزين لحملة ترامب الانتخابية.

