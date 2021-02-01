بايدن يلقي اليوم أول خطاب حول سياسته الخارجية

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: ذكرت قناة «NBC News» أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيلقي اليوم أول خطاب كبير يحدد فيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ونقلت عن مصدر رفيع، أن بايدن سيطرح رؤيته للسياسة الخارجية التي تهدف إلى «استعادة مكانة أمريكا في العالم». وأضافت القناة، أن هذه الكلمة ستكون، أول خطاب مهم حول السياسة الخارجية للرئيس الأميركي الجديد منذ توليه منصبه.

وأشارت إلى أن بايدن سيلقي كلمته هذه على الأغلب خلال زيارة مقررة إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في موجز صحافي إن بايدن سيزور مبنى الخارجية الاثنين، حيث سيلتقي بالوزير أنتوني بلينكن.

