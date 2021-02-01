«الصحة العالمية» تدخل «سوق كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في نشأة وباء «كورونا» امس سوقا في مدينة ووهان الصينية، كان البؤرة الأولى للفيروس فيما تشتد الخلافات بين دول كبرى في سياق ما وصفته وسائل إعلام غربية بأنه «حرب لقاحات».

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن خبراء منظمة الصحة وصلوا إلى سوق «هوانان» للمأكولات البحرية الذي أغلق منذ يناير من العام الماضي، ودخلوا إلى المكان المسيّج، في حين منع الحراس أشخاصا آخرين من الدخول. وفي إطار مهمته، قام الفريق الذي يتمتع بخبرة في علم الفيروسات والأوبئة والطب البيطري، بزيارة اثنين من مستشفيات المدينة في وقت سابق وقالت منظمة الصحة إنهم ينوون زيارة مستشفيات أخرى وأسواقا، فضلا عن معهد ووهان لعلم الفيروسات.

في غضون ذلك، يتزايد الجدل والتساؤل بشأن تنافس الدول الغربية على إمدادات اللقاحات، ولاسيما ما تصفها الصحافة البريطانية بأنها «حرب لقاحات» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتوعدت الحكومة الألمانية المختبرات التي «لا تحترم تعهداتها» في تسليم اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» إلى الاتحاد الأوروبي بإجراءات قانونية، وسط تصاعد التوترات بسبب تأخير من جانب شركة «أسترازينيكا» البريطانية.

في تلك الأثناء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إن بلاده تريد أن يتلقى مواطنوها لقاح «كورونا» أولا قبل غيرهم وتابع قائلا «أحسب أن الاتحاد الأوروبي أقرّ بخطئه بعدما حاول التضييق على بعض صادرات لقاح «كورونا» إلى دول غير أعضاء في التكتل، مستشهدا ببند في اتفاق «بريكست» لم تستشرنا المفوضية الأوروبية ولم تشاور أصدقاءنا في أيرلندا الشمالية».

وكان الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تأخيرا في تسلم لقاح «أسترازينيكا» قرر منع تصدير اللقاحات التي يتم إنتاجها على أراضيه دون ترخيص مسبق. وقال فالديس دومبروفيسكس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الغاية من القرار تأمين العدد الكافي من اللقاحات لمواطني التكتل، «لأن حماية وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي هي أولويتنا». غير أن بروكسل اضطرت للتراجع عن تهديدات وجهتها مساء الجمعة بتعليق المادة 16 من البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية من اتفاق «بريكست» ووقف العبور الحر للقاحات عبر الحدود الأيرلندية.

من جهته، قال ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكست» لصحيفة «تايمز» إن على بروكسل ولندن «الحفاظ على روح التعاون».

الى ذلك، اغلقت فرنسا اعتباراً من يوم امس حدودها أمام الوافدين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي وكذلك مراكزها التجارية فيما منعت ألمانيا الدخول إلى أراضيها برا وبحرا وجوا الأشخاص الوافدين من خمس دول تشهد تفشيا واسعاً للنسخ المتحوّرة من الفيروس.

وستشدّد كندا أيضا القيود على الوافدين إلى أراضيها والتدابير التي تهدف إلى «عدم تشجيع المسافرين» بهدف الحد من تفشي النسخ المتحورة من الفيروس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو.

