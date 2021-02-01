دبي تشكل تحالفاً لتوزيع ملياري لقاح

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت دبي تشكيل تحالف لوجستي سيتكفل بالتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أمس. وسيتكفل التحالف الذي شكلت قوامه شركة طيران الإمارات وشركة «DP World» للوجستيات ومطارات دبي وشركة مصنعة للأدوية وغيرها من الهيئات الحكومية، بتوزيع 2 مليار لقاح مضاد لـ«كورونا».

وأكد البيان أن التركيز سيكون على الأسواق النامية، حيث ضُربت شعوب تلك الدول بقوة نتيجة الجائحة، وحيث واجهت عملية نقل الأدوية واللوجستيات المتعلقة بها تحديات عدة».

يذكر أن الإمارات وزعت حتى 31 يناير أكثر من 3 ملايين جرعة للقاح المضاد لـ«كورونا» في الوقت الذي يشهد فيه عدد الإصابات اليومية ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء الجائحة.

وفي واشنطن أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح «كورونا» في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص. وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما «فايزر- بيونتيك» و«موديرنا».

وفي بكين أعلن مسؤول صيني، امس أن 7 لقاحات محلية مضادة لـ«كوفيد-19» دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

