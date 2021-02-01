«نيباه» المرعب.. مكتشف منذ 22 عاماً ولم يتفشَ وبائياً

عربيات ودوليات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية تحذر فيه من ظهور وباء خطير يمكن أن يفتك بأعداد كبيرة جدا من البشر في حال انتشاره في العالم انطلاقا من الصين. وكان تقرير الخاص بالصحيفة البريطانية حذر من تفشي فيروس «نيباه» الذي ظهر في الصين مؤخرا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بهذا الفيروس الخطير قد تصل إلى 75% من ضحاياه. وبحسب الصحيفة قالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية «فيروس «نيباه» مرض معد يسبب قلقا كبيرا، جائحة «نيباه» يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية». ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب «نيباه» مشاكل تنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%.

وأوضحت اختصاصية الامراض الباطنية حكمية مناد، أن هذا المرض ليس بجديد فقد ظهر في شرق آسيا في العام 1998 وأن مصدره هو خفافيش الفاكهة بعد أن ارتبط تفشيه بشرب عصير نخيل التمر. وأشارت إلى أن المرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان مباشرة ومن الإنسان المصاب إلى الناس العاديين وبالتالي يمكن أن ينتشر بسرعة حال عدم وجود إجراءات وقاية احترازية تمنع من تفشيه. ويعد «نيباه» واحدا من بين 10 أمراض معدية أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية. ولم ينتشر هذا الفيروس سوى بشكل محدود في آسيا حتى الآن لكن خطورته تكمن في إحداث الأعراض الشديدة والتسبب بوفاة أغلب حاملي العدوى، بخلاف فيروس «كورونا» الأقل فتكا.

وتم التعرف لأول مرة على هذا الفيروس، في مزارع خنازير بماليزيا، ولم يجر رصد أي موجة تفش للمرض في هذا البلد الآسيوي منذ ذلك الحين.وفي سنة 2001، تم رصد الفيروس في بنغلادش، كما جرى تشخيصه أيضا شرقي الهند.

