تونس: مظاهرات جديدة تنديداً بـ«القمع البوليسي»

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة للتنديد بـ«القمع البوليسي» والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الامن قبل أسبوعين. وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان» ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية. وردد المحتجون وغالبيتهم من الشباب شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب» و«يسقط حكم البوليس» و«لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب». وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق أطلقوا سراح أبناء الشعب». ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان والعدل غير موجود». وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة. وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاما) في شارع الحبيب بورقيبة «الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت».