روسيا: أنصار نافالني يدعون إلى جولة تظاهرات ثانية

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: دعا حلفاء المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة. ودعا مساعدو نافالني إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من فبراير. ويفترض أن يتجمع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا في وسط موسكو حيث قررت السلطات التي تعتبر هذه التجمعات غير قانونية الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق. كما أعلنت البلدية أن المطاعم والمحال التجارية في وسط العاصمة ستبقى مغلقة الأحد وأن خط الحافلات سيتم تغييره. وتأتي هذه المسيرات بعد يوم أول من التظاهرات التي شارك فيها السبت الماضي عشرات الآلاف من الروس في جميع أنحاء البلاد وأسفرت عن اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص وفتح نحو عشرين قضية جنائية.وهي تأتي بينما يفترض أن يمثل نافالني أمام القضاء الأسبوع المقبل.