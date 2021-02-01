محافظ مبارك الكبير بحث والسفيرة الفرنسية تعزيز التعاون الثنائي

وطن النهار

استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بوشهري في مكتبه صباح أمس في ديوان عام المحافظة، سفيرة جمهورية فرنسا آن كلير ليجيندر بمناسبة مباشرتها مهامها الرسمية، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتناول المحافظ والسفيرة الفرنسية خلال اللقاء مسيرة علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، والتطرق الى فرص تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأنظمة الادارية المحلية، وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

من جهتها، أعربت السفيرة آن كلير ليجيندر عن سعادتها وامتنانها لحفاوة استقبال اللواء بوشهري، مثمنة التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية وجالية بلادها على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

