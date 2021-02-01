السفير الهندي: جاليتنا المليونية في الكويت تحظى برعاية كبيرة

وطن النهار

قال سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى المهاتما «غاندي» او ما يعرف بيوم الشهيد الذي نظمته سفارة الهند مساء اول من امس بحضور رئيس جمعية الفنون الكويتية عبدالرسول سلمان، والفنان محمود القطان الذي رسم بورتريه المهاتما غاندي، ومجموعة من الفنانين الكويتيين وأصحاب المكاتب من مختلف الجمعيات: «نجتمع هنا اليوم في مناسبة رسمية ليوم الشهداء لنقدم تحية اجلال لأبينا المهاتما غاندي».

وأضاف أرحب بالأصدقاء من جمعية الفنون الكويتية الذين انضموا الينا في احياء ذكرى المهاتما غاندي، الذي استشهد منذ عقود في هذا اليوم بالذات. وأرحب أيضا بأعضاء مجتمعنا الموجودين هنا والذين ينضمون الينا أيضا تقريبا. كما أرحب بأعضاء الاعلام لانضمامهم الينا.

وتابع كلمته: أود أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، لاستضافتها الجالية الهندية الكبيرة في الكويت ولقيادتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين.

وأوضح ان الجالية الهندية في الكويت، والمقدرة بحوالي مليون فرد تحظى ، باحترام وحب على نطاق واسع من قبل جميع شرائح المجتمع في الكويت. وان الاعجاب والمودة التي نالتها شهادة على قيم غاندي وروح التعايش السلمي والمتناغم الذي جبل الهنود اتباعه والالتزام به.

وحول المناسبة قال: اليوم نتذكر المهاتما غاندي، ابنا للأمة. في يوم الشهداء، نتذكر أيضا التضحيات البطولية لكل هؤلاء النساء والرجال العظماء الذين كرسوا أنفسهم من أجل حرية الهند ورفاهية كل هندي.

واضاف: غاندي كنز عالمي خالد لا تزال أفعاله وقيمه ومبادئه وكلماته الحكيمة يتبعها مليارات الأشخاص حول العالم متداركاً وفي الأوقات المضطربة والصعبة اليوم، من الضروري أن نتذكر المهاتما غاندي ونشرب أفكاره النبيلة ونحاكي تعاليمه ونتبع المسار السلمي الذي أظهره لنا.

واضاف غاندي قال «حياتي هي رسالتي». فكان من أولئك الذين يتكلمون كما يفكر ويتصرف كما يتحدث، واحد من هؤلاء القلائل الذين لا يسقط عليهم ظل بين القول والفعل (..). كانت أقواله أفعالا، وبنوا حركة وأمة وغيروا حياة عدد لا يحصى من الأفراد.

