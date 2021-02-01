«العلاقات العامة» تطلق مؤتمر «الصفوف الأمامية» 8 الحالي

وطن النهار

أعلنت جمعية العلاقات العامة الكويتية عن انطلاق المؤتمر الافتراضي (دور الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا) تحت شعار (ملحمة صمود) يوم 8 فبراير الحالي بمشاركة 16 جهة حكومية وخاصة ومجتمع مدني وهو أولى فعاليات مهرجان (تكريم الصفوف الأمامية.. رد الجميل).

وقال رئيس الجمعية جمال النصر الله في تصريح صحافي أمس الأحد عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر الذي يستمر يومين ان الجمعية أتمت جميع الاستعدادات اللازمة وتواصلت مع الجهات المعنية التي تبذل جهودا جبارة في التصدي لفيروس (كورونا).

واضاف النصر الله أن المؤتمر يهدف الى تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ قيم التطوع في المجتمع مثمنا دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها الكبير لمنظمات المجتمع المدني ومساندتها ودعمها لفعاليات الجمعية ومبادراتها التنموية.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية عبدالمحسن الدبوس في تصريح مماثل حرص الجمعية على مساندة الجهود الحكومية والمبادرات الهادفة في التصدي لجائحة كورونا والسعي لتنمية المجتمع والحفاظ عليه من خلال مبادرات تطوعية توعوية.

وأوضح ان لدى الجمعية استراتيجية وخارطة طريق تتجدد كل عام وتتطور مع الأحداث والازمات، لافتا الى ان منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث للقطاعين الحكومي والخاص في التنمية.

